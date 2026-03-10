'Ghost of Yotei' lança atualização com multiplayer online

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como games, inovação, cultura pop e tendências.

O game ‘Ghost of Yotei’ passa a incluir multiplayer online a partir desta terça-feira (10/3). A atualização ‘Ghost of Yotei Legends’ adiciona ao jogo um modo cooperativo com missões para dois ou quatro jogadores, além de novos desafios e sistemas de progressão.

Desenvolvido pela Sucker Punch Productions, o conteúdo utiliza como base o modelo cooperativo criado em ‘Ghost of Tsushima’, mas com mudanças na narrativa e nas mecânicas. No modo Legends, a história principal é reinterpretada como uma lenda contada anos depois dos eventos do jogo.

Segundo o designer-chefe do modo, Darren Bridges, o multiplayer foi planejado ainda durante a produção da campanha principal.

Segundo Bridges, “tínhamos uma equipe central trabalhando no multiplayer durante o desenvolvimento de Ghost of Yotei. Estávamos reagindo e implementando sistemas, descobrindo como funcionariam em um contexto multiplayer”.

O modo inclui quatro classes jogáveis, Samurai, Archer, Mercenary e Shinobi. Cada uma possui habilidades específicas e uma árvore própria de evolução. Ainda assim, o sistema permite que os jogadores utilizem diferentes armas e combinações de habilidades.

“Queremos que os jogadores possam escolher papéis diferentes para complementar uns aos outros”, afirmou Bridges. “Mas se todos quiserem jogar de Samurai, ainda será possível vencer os desafios.”

Entre as atividades disponíveis estão missões narrativas para dois jogadores, partidas de sobrevivência contra ondas de inimigos e confrontos chamados Incursions, que levam equipes aos territórios dos chefes do jogo. A progressão também inclui quatro níveis de dificuldade, Bronze, Prata, Ouro e Platina, que aumentam os desafios e as recompensas.

Um modo Raid cooperativo para quatro jogadores deve ser lançado nas próximas semanas. De acordo com Bridges, trata-se do conteúdo mais difícil do modo multiplayer e exige coordenação entre os participantes.

‘Ghost of Yotei’ é um jogo de ação e aventura desenvolvido pela Sucker Punch Productions e publicado pela Sony Interactive Entertainment. É a sequência de ‘Ghost of Tsushima’ (2020), embora não continue diretamente a história do primeiro jogo. O título foi lançado em 2 de outubro de 2025 e está disponível exclusivamente para PlayStation 5.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia