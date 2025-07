Gameplay de "Ghost of Yotei" traz ação intensa e trama reveladora

O próximo grande exclusivo da PlayStation recebeu finalmente um vídeo demonstrando a jogabilidade presente na sequência de Ghost of Tsushima. Com uma apresentação focado no conteúdo de Ghost of Yotei, a Sucker Punch mostrou que o título trará novos estilos de combate, um sistema de reviver memórias, novos inimigos, um sistema para adquirir informações e dois novos modos em parceria com grandes diretores do gênero samurai.

A nova área de Ezo apareceu na nova prévia, mostrando em detalhes a conexão de Atsu, protagonista interpretada pela atriz Erika Ishii, com o local. A espadachim volta depois de 16 anos ao seu lar em busca de uma vingança contra aqueles que mataram sua família. Nesse trecho, o jogo permite que o jogador reveja as memórias do passado de Atsu, caminhando pela propriedade de sua família como sua versão mais jovem.

O blog oficial da empresa confirmou mais detalhes sobre o passado da protagonista e a trama principal do jogo: “Uma gangue de foras da lei conhecidos como os Seis Yotei tiraram tudo de Atsu. Mataram sua família e a deixaram para morrer, presa a uma árvore ginkgo do lado de fora de sua casa. Mas Atsu sobreviveu. Ela aprendeu a lutar, matar e caçar, e depois de todos esses anos longe ela retornou para casa com uma lista com seis nomes: A Cobra, O Oni, A Raposa, A Aranha, O Dragão e Lord Saito".

Um por um, ela vai caçá-los para vingar sua família, armada com a mesma katana usada para prendê-la naquela árvore em chamas anos atrás. Enquanto a história de Atsu começa com vingança, ela vai descobrir que existe muito mais em sua jornada. Ao mesmo tempo que ela explora Ezo, Atsu vai conhecer aliados improváveis e forjar conexões que vão ajudá-la com um novo senso de propósito.”

A maior novidade dentro da prévia é a chegada de novas armas para o elenco de equipamentos da personagem. “Atsu não é uma ninja, nem uma samurai, não, ela é uma mercenária solitária que vai se aproveitar de todas as vantagens e truques sujos possíveis para vencer uma luta” diz o narrador sobre seu estilo de luta. Kusarigama, uma espécie de pequena foice com corrente, Katana, tradicional espada japonesa, Lanças, Odachi, uma katana gigante e até um par de Katanas são as novidades para Ghost of Yotei. O trailer enfatiza que é preciso ser meticuloso com qual arma utilizar para ser o mais eficiente possível na luta contra os inimigos.

Além disso, mostra como a personagem utiliza muito das armas dos rivais para causar dano, introduzindo assim a nova mecânica de desarmar os inimigos, o que não exclui o jogador caso ele seja pego desprevenido pelos adversários. A prévia mostrou rapidamente pontos nevados em que Atsu enfrentou inimigos escondidos na neve, introduzindo os ninjas na franquia, que se ocultam no ambiente.

Fora as novas armas, foi mostrado também rapidamente a presença de um companheiro fera, um lobo será um dos grande aliados de Atsu em sua jornada por vingança. O trecho mostra ela cercada, enquanto ambos os inimigos estão na tensão do primeiro ataque, a espadachim e o lobo atacam simultaneamente.

Também apareceu no vídeo especial um trecho mostrando o processo criativo do produtor da trilha sonora do jogo, Toma Otowa, que misturou tanto instrumentos antigos e tradicionais japoneses com uma pegada sonora mais épica e moderna. A Sucker Punch até publicou duas músicas da trilha, tanto a ‘Música Tema de Atsu', quanto a música dos “Seis Yotei” já estão disponíveis nas plataformas digitais.





No jogo anterior, os produtores tinham feito uma homenagem ao lendário diretor de filmes japoneses, e principalmente de samurais, Akira Kurosawa, criando o Modo Kurosawa para Ghost of Tsushima, onde a cinematografia mimetiza os clássicos preto e branco do mestre cineasta.

Na sequência dois novos diretores foram adicionados aos modos especiais de fotografia e estilo de filmagem. O primeiro foi Takashi Miike, diretor de 13 Assassinos, que vai tornar os combates com uma câmera mais próxima e aumentar a quantidade de sangue e lama em cena. O segundo diretor foi Shinichiro Watanabe conhecido pelos animes Cowboy Bebop e Samurai Champloo e em seu modo especial, o jogador vai ouvir uma seleção especial de músicas Lo-fi durante sua jornada.

Finalizando o evento, a Sony aproveitou para mostrar uma edição especial do PlayStation 5 inspirada na máscara de Onyro utilizada por Atsu.











Ghost of Yotei chega exclusivamente para o PlayStation 5 em 2 de outubro deste ano.

