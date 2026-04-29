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O HERÓI MUSCULOSO

Morre Roger Sweet, criador do He-Man, aos 91 anos

Americano enfrentava um quadro de demência que se agravou. Nos anos 1970, ele trabalhou na Mattel, onde criou brinquedos

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29/04/2026 09:01

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Roger Sweet foi responsável pela criação do personagem He-Man, brinquedo da saga 'He-Man e os mestres do universo'
Roger Sweet foi responsável pela criação do personagem He-Man, brinquedo da saga 'He-Man e os mestres do universo' crédito: Reprodução/GoFundMe

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Roger Sweet, designer de brinquedos responsável por criar o personagem He-Man para a série animada "He-Man e os Defensores do Universo", morreu aos 91 anos após enfrentar um quadro de demência, segundo o TMZ.

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Segundo o site, a mulher dele, Marlene, afirmou que Sweet morreu de forma tranquila na manhã de terça-feira (28/4) em uma instituição de cuidados especializados, poucos meses depois de ela tornar público o agravamento de sua saúde e iniciar uma campanha de financiamento coletivo para custear o tratamento. Antes disso, ele havia sofrido uma queda quando caminhava sozinho e não conseguia se lembrar do ocorrido.

 

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Exames médicos identificaram dois sangramentos cerebrais, levando à sua internação em UTI e, posteriormente, à transferência para uma unidade de cuidados de memória, com custos superiores a US$ 10 mil mensais.

Sweet trabalhou na Mattel nas décadas de 1970 e 1980 e é amplamente reconhecido por desenvolver o conceito de He-Man a partir de propostas de figuras de ação musculosas que evoluíram até o icônico herói empunhando uma espada.

A campanha criada por sua mulher mobilizou fãs da série, superando a meta inicial de US$ 50 mil e alcançando quase US$ 94 mil em doações. A Fundação Mattel também contribuiu com US$ 5 mil.

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A morte do designer ocorre às vésperas do lançamento de um novo filme live-action de "Mestres do Universo", previsto para estrear nos cinemas em junho. Marlene afirmou ainda que tenta contato com os produtores para que o longa seja dedicado à memória de Sweet.

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