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Morre ator que marcou época na vila de 'Chaves'

Mexicano Ricardo de Pascual, conhecido como Sr. Furtado, morreu nesta terça-feira (21/4), aos 85 anos; a causa da morte não foi divulgada

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CB
Cadu Bruno
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Cadu Bruno
Repórter
21/04/2026 18:04

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Adeus: morre aos 85 anos o ator que marcou época na vila de Chaves
O ator Ricardo de Pascual interpretou diversos papéis em 'Chaves' e colaborou com Roberto Bolaños em outros projetos crédito: Tupi

O ator mexicano Ricardo de Pascual morreu nesta terça-feira (21/4), aos 85 anos. A Associação Nacional de Atores do México (ANDA) confirmou o falecimento em nota publicada nas redes sociais.

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Ele foi um dos coadjuvantes mais versáteis do seriado "Chaves", interpretando personagens icônicos como o Senhor Furtado (o ladrão da vila), o Senhor Calvillo (que tentou comprar a vila) e o garçom do restaurante da Dona Florinda.

O ator enfrentava complicações decorrentes da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), associada ao tabagismo, hábito que manteve por cerca de duas décadas. A causa exata da morte não foi divulgada.

A ANDA prestou homenagem ao artista com uma nota de pesar: "Nossos mais profundos sentimentos à sua família, amigos e colegas. Que ele descanse em paz."

Ricardo de Pascual como Senhor Furtado. Foto: Reprodução / TV

O texto ainda enviou condolências aos familiares e amigos próximos do intérprete do Senhor Furtado. A mensagem foi encerrada com desejos de que o ator descanse em paz, reforçando os sentimentos de solidariedade de toda a categoria aos conhecidos do artista.

Além do icônico papel em "Chaves", Pascual foi um colaborador constante nas obras de Roberto Bolaños. Ele marcou presença em outros projetos de grande sucesso do criador, como as produções "Chespirito" e "O Chapolin Colorado".

A trajetória do artista também englobou diversos títulos da teledramaturgia e programas educativos.

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Entre seus trabalhos estão "El Tesoro del Saber", "Senda de Gloria" e "Sonhos e Caramelos", tendo a série "Tomy Zombie" como seu projeto mais recente.

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