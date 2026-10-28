Comunicado à imprensa: Em ascensão – Allianz atinge o maior valor de marca de todos os tempos: US$ 30,7 bilhões

Pelo oitavo ano consecutivo, a Allianz é a marca de seguros mais valiosa do mundo, tendo atingido um valor recorde de US$ 30,7 bilhões e subido uma posição, alcançando o 26º lugar no ranking Best Global Brands 2026 da Interbrand.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261028536758/pt/

#1 Global Insurance Brand

Esse aumento de 9% em relação a 2025 diminui ainda mais a diferença em relação às marcas de consumo e tecnologia mais valiosas do mundo, como a Coca-Cola, a Disney e a Adobe. Essa trajetória ascendente é sustentada por um crescimento robusto dos negócios, um desempenho financeiro sólido e uma estratégia global de marca baseada na confiança, que se destaca pela relevância e pelo cuidado com o cliente.

Oliver Bäte, diretor-presidente da Allianz SE, afirmou:

“Em um cenário altamente competitivo para as marcas, mantivemos nosso ritmo de crescimento ao concentrar nossos esforços no que é mais importante para nossos clientes: sua saúde e suas finanças pessoais. Os sólidos fundamentos do nosso negócio e os investimentos contínuos para atender às necessidades de proteção mais urgentes das pessoas sustentam o reconhecimento que recebemos neste ano da Interbrand. Ao mesmo tempo, nossas iniciativas de fortalecimento das comunidades e parcerias esportivas globais aproximam as pessoas e criam espaços de convivência valorizados por elas.”

A Allianz investe em incorporar o contato humano aos seus produtos e serviços, ajudando as pessoas a terem sucesso em um mundo cada vez mais complexo e fragmentado.

O Relatório Allianz 3am identifica as preocupações que moldam o cotidiano das pessoas. Saúde e finanças são as mais urgentes.

A Allianz School for Life oferece conhecimentos práticos sobre finanças e riscos, visando desenvolver resiliência nas pessoas.

O Power of Unity (Poder da Unidade) e o Sense of Community (Senso de Comunidade) promovem conexões sociais mais fortes e o diálogo em um mundo cada vez mais polarizado, no qual as pessoas frequentemente se sentem desconectadas.

Por meio do esporte, a Allianz une as pessoas

E promove visivelmente o sentimento de pertencimento. Parceira Mundial de Seguros dos Movimentos Olímpico e Paraolímpico, a Allianz garantiu a realização segura dos Jogos de Inverno de 2026 em Milão e Cortina. Os jogos alcançaram mais de 5,4 milhões de espectadores e cerca de 2,6 bilhões de telespectadores em todo o mundo. O Allianz Safety Sled ajudou a elevar os padrões de segurança no esporte do bobsleigh. Os jogos também marcaram os 20 anos de parceria da Allianz com o movimento paraolímpico. Em 2026, a Allianz firmou também uma parceria global plurianual com Jannik Sinner, um dos melhores tenistas do mundo.

Esses marcos para 2026 são o resultado de décadas de envolvimento com o esporte. Isso inclui mais de 25 anos de parceria com o FC Bayern München, bem como o apoio a centenas de clubes e associações esportivas locais em diversos mercados nacionais. O portfólio da Allianz, composto por oito estádios — incluindo uma arena de vôlei de praia para os Jogos de Los Angeles 2028 —, recebe milhões de torcedores todos os anos.

Fortalecendo a marca para o que está por vir

À medida que a IA transforma a maneira como as pessoas pesquisam, comparam e tomam decisões, as regras para as marcas estão mudando.

“Em um mundo impulsionado pela IA, a confiança é o que transforma a força da marca em relacionamentos significativos e duradouros com os clientes. Conquistamos essa confiança não apenas por meio de informações confiáveis, mas através de experiências com as quais as pessoas podem contar: estando presentes onde elas tomam decisões e oferecendo uma jornada contínua, digitalmente e em pessoa. Conforme a IA altera a maneira como as pessoas encontram informações, estamos evoluindo nossa estratégia de marca e distribuição para que a Allianz permaneça visível, relevante e confiável, oferecendo a melhor experiência humana onde quer que os clientes prefiram”, afirmou Bernd Heinemann, chefe de Estratégia, Marca e Experiência do Cliente do Grupo Allianz SE.

Sobre o ranking da Interbrand

O ranking Best Global Brands da Interbrand é um relatório anual de grande prestígio que classifica as 100 marcas mais valiosas do mundo com base no desempenho financeiro, no papel da marca nas decisões de compra dos consumidores e na força da marca.

Sobre a Allianz

O Allianz Group uma das principais seguradoras e gestoras de ativos do mundo, está presente em quase 70 países, atendendo cerca de 97 milhões de clientes, pessoas físicas e jurídicas. Oferecemos uma ampla gama de serviços de seguros para pessoas físicas e jurídicas, incluindo seguros patrimoniais, de vida e de saúde, além de serviços de assistência, seguros de crédito e seguros para negócios globais. Pelo oitavo ano consecutivo, a Allianz é reconhecida como a marca de seguros número 1 no mundo no ranking Best Global Brands 2026 da Interbrand. A empresa constrói seu sucesso com base em uma estratégia centrada no cliente e apoiada pela tecnologia, proporcionando tranquilidade, proteção e prevenção a seus clientes e fortalecendo a resiliência de indivíduos, comunidades e sociedades. Ademais, somos um dos maiores investidores do mundo, administrando cerca de 791 bilhões de euros em nome dos nossos clientes de seguros. Além disso, nossas gestoras de ativos, a PIMCO e a Allianz Global Investors, administram aproximadamente 2,2 trilhões de euros em ativos de terceiros. A Allianz obteve a classificação MSCI ESG de nível AAA (em março de 2026) graças à integração sistemática de critérios ambientais e sociais em seus processos de negócios e decisões de investimento. Em 2025, nossos 156 mil colaboradores dedicados alcançaram um volume total de negócios de 186,9 bilhões de euros, gerando um lucro operacional de 17,4 bilhões de euros para os nossos acionistas.

* Em 31 de dezembro de 2025. O número de clientes considera apenas os clientes da Allianz em entidades consolidadas incluídas no escopo de reporte de clientes.

** Em 30 de junho de 2026.

Informações corporativas obrigatórias:Divulgações corporativas

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Nota de cautela relativa a declarações prospectivas

Este documento inclui declarações prospectivas, como perspectivas ou expectativas, que se baseiam nas visões e suposições atuais da gerência e estão sujeitas a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos. Os resultados reais, os números de desempenho ou os eventos podem diferir significativamente daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas.

Desvios podem surgir devido a mudanças em fatores incluindo, entre outros, os seguintes: (i) a situação econômica e competitiva geral no negócio principal e nos mercados principais da Allianz, (ii) o desempenho dos mercados financeiros (em particular volatilidade do mercado, liquidez e eventos de crédito), (iii) publicidade adversa, ações regulatórias ou litígios em relação ao Grupo Allianz, outras empresas bem conhecidas e ao setor de serviços financeiros em geral, (iv) a frequência e gravidade dos eventos de perda segurada, incluindo aqueles resultantes de eventos naturais catástrofes e o desenvolvimento de despesas com perdas, (v) níveis e tendências de mortalidade e morbidade, (vi) níveis de persistência, (vii) a extensão das inadimplências de crédito, (viii) níveis de taxa de juros, (ix) taxas de câmbio, mais notavelmente a taxa de câmbio EUR/USD, (x) mudanças em leis e regulamentos, incluindo regulamentos fiscais, (xi) o impacto das aquisições, incluindo questões de integração relacionadas e medidas de reorganização, e (xii) as condições gerais de concorrência que, em cada caso individual, se aplicam em um nível local, regional, nacional e/ou global. Muitas destas mudanças podem ser exacerbadas por actividades terroristas.

Nenhuma obrigação de atualização

A Allianz não assume nenhuma obrigação de atualizar qualquer informação ou declaração prospectiva contida neste documento, exceto por qualquer informação que sejamos obrigados a divulgar por lei.

Nota de privacidade A Allianz SE está comprometida em proteger seus dados pessoais. Saiba mais em nossa declaração de privacidade.

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