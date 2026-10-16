Taylor Swift doou 6 mil livros em 2011, e a trajetória da biblioteca ganha outro capítulo com mais de 182 mil circulações de itens registradas

Em 2011, Taylor Swift doou 6 mil livros avaliados em 68 mil dólares para a Reading Public Library, na Pensilvânia. O sistema enfrentava sérios problemas orçamentários para continuar em funcionamento. Quinze anos depois, o espaço comunitário atingiu a marca de 182.228 itens circulados e reuniu 27.452 participantes em atividades formativas durante o ano de 2025.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A cantora cresceu nas proximidades, no município de Wyomissing, e descobriu a crise financeira da instituição por notícias locais. De acordo com informações publicadas na época pelo veículo regional "WHYY", a artista adquiriu milhares de obras populares para preencher prateleiras desprovidas de acervo nas quatro unidades da cidade.

Os títulos enviados continham uma estrela dourada na lombada e uma placa comemorativa na capa interna em reconhecimento ao gesto. A doação foi repartida de forma idêntica entre o prédio central e três filiais de bairro, o que permitiu empréstimos por toda a rede pública do condado de Berks. O lote reuniu obras de ficção geral, livros infantis e romances para jovens adultos.

Imagem ilustrativa (Créditos: depositphotos.com / mikdam)

Expansão de serviços e inclusão digital

Com o passar dos anos, o endereço ampliou o atendimento para além do empréstimo de títulos físicos. Dados do relatório anual da Reading Public Library indicam que a instituição contabilizou 77.812 sessões de 30 minutos em computadores públicos em 2025. O serviço forneceu acesso à internet para pessoas em busca de emprego, estudantes e famílias locais.

A programação educativa também cresceu e registrou a presença de diferentes faixas etárias:

atividades de contação de histórias mobilizaram 3.207 crianças em fases iniciais de alfabetização;

jovens integraram sessões especiais organizadas no período pós-escolar;

adultos e idosos receberam treinamentos sobre recursos digitais e tecnologia moderna.

Apoio comunitário e atendimento social

A manutenção dos serviços resulta da combinação entre verbas governamentais locais e doações do setor privado. Conforme os documentos institucionais de 2025, os funcionários realizam assistência direta a quem precisa: aulas individuais para trabalhadores em mudança de carreira e auxílio na adesão a planos de celular para idosos de baixa renda.

A instituição também opera a entrega domiciliar de obras para cidadãos residentes em instalações de cuidados assistidos. A declaração de missão define a unidade como um local acolhedor dedicado a disponibilizar recursos confiáveis e oportunidades de estudo constante.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O prédio central, localizado na South Fifth Street, 100, permanece como o polo dos serviços bibliotecários do condado de Berks e centro de educação pública na região central da Pensilvânia.