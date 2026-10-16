Taylor Swift doou 6 mil livros em 2011, e a trajetória da biblioteca ganha outro capítulo com mais de 182 mil circulações de itens registradas
Após receber milhares de livros da cantora em momento de crise, espaço comunitário celebra circulação recorde e expansão de projetos educativos
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Em 2011, Taylor Swift doou 6 mil livros avaliados em 68 mil dólares para a Reading Public Library, na Pensilvânia. O sistema enfrentava sérios problemas orçamentários para continuar em funcionamento. Quinze anos depois, o espaço comunitário atingiu a marca de 182.228 itens circulados e reuniu 27.452 participantes em atividades formativas durante o ano de 2025.
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A cantora cresceu nas proximidades, no município de Wyomissing, e descobriu a crise financeira da instituição por notícias locais. De acordo com informações publicadas na época pelo veículo regional "WHYY", a artista adquiriu milhares de obras populares para preencher prateleiras desprovidas de acervo nas quatro unidades da cidade.
Os títulos enviados continham uma estrela dourada na lombada e uma placa comemorativa na capa interna em reconhecimento ao gesto. A doação foi repartida de forma idêntica entre o prédio central e três filiais de bairro, o que permitiu empréstimos por toda a rede pública do condado de Berks. O lote reuniu obras de ficção geral, livros infantis e romances para jovens adultos.
Expansão de serviços e inclusão digital
Com o passar dos anos, o endereço ampliou o atendimento para além do empréstimo de títulos físicos. Dados do relatório anual da Reading Public Library indicam que a instituição contabilizou 77.812 sessões de 30 minutos em computadores públicos em 2025. O serviço forneceu acesso à internet para pessoas em busca de emprego, estudantes e famílias locais.
A programação educativa também cresceu e registrou a presença de diferentes faixas etárias:
atividades de contação de histórias mobilizaram 3.207 crianças em fases iniciais de alfabetização;
jovens integraram sessões especiais organizadas no período pós-escolar;
adultos e idosos receberam treinamentos sobre recursos digitais e tecnologia moderna.
Apoio comunitário e atendimento social
A manutenção dos serviços resulta da combinação entre verbas governamentais locais e doações do setor privado. Conforme os documentos institucionais de 2025, os funcionários realizam assistência direta a quem precisa: aulas individuais para trabalhadores em mudança de carreira e auxílio na adesão a planos de celular para idosos de baixa renda.
A instituição também opera a entrega domiciliar de obras para cidadãos residentes em instalações de cuidados assistidos. A declaração de missão define a unidade como um local acolhedor dedicado a disponibilizar recursos confiáveis e oportunidades de estudo constante.
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O prédio central, localizado na South Fifth Street, 100, permanece como o polo dos serviços bibliotecários do condado de Berks e centro de educação pública na região central da Pensilvânia.