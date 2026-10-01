Elliptic eleva o padrão de engenharia para gestão de riscos on-chain com o artigo “Built for Compliance”, em meio à entrada em vigor de novas regras e ao lançamento de uma stablecoin conjunta por bancos

A Elliptic, líder global em gestão de riscos on-chain, publicou hoje Built for Compliance, um artigo que define as nove decisões de engenharia que determinam se um sistema de gestão de riscos on-chain pode suportar decisões de conformidade rápidas, precisas e defensáveis ??em escala global.

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As máquinas já movimentam dinheiro por conta própria, na velocidade das máquinas. As equipes de conformidade agora precisam tomar centenas de milhares de decisões por dia, nessa mesma velocidade. No entanto, muitos sistemas de gestão de riscos on-chain nunca foram projetados para suportar esse ritmo. Um sistema de conformidade que calcula a exposição de forma programada gera resultados desatualizados. Um sistema que define a cobertura da blockchain de maneira vaga permite que uma triagem ignore completamente a exposição. Um sistema que ignora testes de recuperação de desastres, picos de atividade ou interrupções também compromete o sistema de conformidade do cliente.

Essa lacuna entre a velocidade da máquina e o design do sistema é exatamente o que os reguladores estão agora tentando preencher. À medida que os reguladores dos EUA elaboram a regulamentação da estrutura de mercado, as regras de stablecoins da Lei GENIUS entram em vigor, o portal de autorização de criptomoedas da FCA do Reino Unido é aberto e a MiCA da Europa entra em pleno vigor, as instituições financeiras tradicionais, provedores de pagamento e empresas de criptomoedas em todo o mundo serão questionados sobre o uso de IA e se conseguem explicar, configurar e defender cada decisão tomada por ela. Isso ocorre no momento em que alguns dos maiores bancos e gestores de ativos do mundo, incluindo Goldman Sachs, Citi, Bank of America, Deutsche Bank e UBS, anunciaram uma joint venture para emitir uma stablecoin em dólar americano, com previsão de lançamento no primeiro semestre de 2027.

O novo relatório da Elliptic, Built for Compliance, fornece às instituições financeiras, provedores de pagamento e empresas de criptomoedas os nove critérios de engenharia que devem ser comprovados por todos os provedores, para que suas próprias decisões de conformidade sejam rápidas, precisas e defensáveis ??em larga escala.

Os nove critérios de engenharia e como a Elliptic os atende são:

Computação em tempo real: a exposição é calculada no momento da verificação, nunca a partir de um resultado armazenado. Tempo de atividade de 99,99%: garantido pela API da Elliptic em 2025 e 2026. Absorção de picos de volume: o volume de um cliente quintuplicou em dois dias; a Elliptic absorveu o aumento sem incidentes e sem aviso prévio. Cobertura completa de blockchain: 65 blockchains totalmente cobertas de acordo com quatro critérios rigorosos, com monitoramento de sanções em todas as blockchains. Análise cross-chain: uma única triagem acompanha os fundos entre diferentes blockchains, por meio de mais de 300 bridges, exchanges descentralizadas e serviços de coinswap. Triagem de sanções além das listas: os endereços são vinculados à entidade que os controla, identificando endereços que um órgão regulador pode não ter divulgado. Regras de risco configuráveis: mais de 70 categorias de risco, definidas e alteradas pelo cliente, não pelo fornecedor. Monitoramento contínuo: uma nova triagem completa e uma nova pontuação de risco sempre que algo muda. Recuperação completa de desastres: um failover completo e testado da região primária da nuvem da Elliptic, sem perda de triagem.

Jackson Hull, CTO da Elliptic, comentou: “Esses nove critérios devem ser a base de todo sistema de risco on-chain. Quando as equipes de compliance estão avaliando um provedor, elas não veem esses nove princípios em uma demonstração. Elas descobrem quais eram no dia em que o volume aumenta repentinamente, a região do provedor falha ou um regulador questiona uma decisão tomada há três anos.”

Criamos cada um desses critérios para conformidade de nível empresarial. À medida que as finanças on-chain se expandem e os agentes realizam transações na velocidade das máquinas, os sistemas que sobrevivem são aqueles construídos para conformidade desde o primeiro dia. O Elliptic é um deles.

Serviços financeiros tokenizados e liquidação com stablecoins estão trazendo volumes de transferência de dinheiro para blockchains, agentes autônomos estão começando a realizar transações na velocidade das máquinas e agentes ilícitos já estão usando IA em todo o ciclo de vida do crime.

A Elliptic definiu o que essas forças exigem de um sistema de risco on-chain no Elliptic Standard, publicado em setembro de 2026, que estabelece oito princípios para governar o risco on-chain de agentes. O Built for Compliance se baseia nesse trabalho, definindo os nove critérios de engenharia que colocam esses princípios em prática hoje.

O artigo completo Built for Compliance está disponível em: https://www.elliptic.co/insights/built-for-compliance

Sobre a Elliptic

A Elliptic é líder global em gestão de riscos on-chain, impulsionando a conformidade em tempo real na velocidade de operações autônomas. Construída para a conformidade desde o primeiro dia, nossa plataforma oferece os dados e a inteligência de blockchain mais abrangentes do setor, combinando cobertura, precisão e disponibilidade incomparáveis para que organizações rigorosas possam gerenciar riscos, garantir a conformidade e potencializar suas operações de inteligência com confiança.

Fundada em 2013, a Elliptic está sediada em Londres e possui escritórios em Nova York, Washington, D.C., Miami, Dubai, Hong Kong, Singapura e Tóquio. Para saber mais, acesse www.elliptic.co e siga-nos no LinkedIn e no X.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261001641626/pt/

Contato para a imprensa: Rachel Matthews

Diretora Global de Marketing e Comunicações, Elliptic

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rachel.matthews@elliptic.co