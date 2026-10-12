‘Avenida Brasil 2’: Globo anuncia atores confirmados

A TV Globo anunciou novos nomes do elenco de “Avenida Brasil 2”, a sequência de uma das novelas de maior sucesso da televisão, que tem previsão de estreia em janeiro do próximo ano. Entre os novos confirmados estão Heloisa Périssé, Joaquim Lopes, Nívea Maria, Letícia Lima, Stella Maria Rodrigues e Evelyn Castro.

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Igor Fernandez, Felipe Frazão, Aliny Ulbricht, Alanys Santos, Juliana Brisson, Isabela Catão, Digão Ribeiro, Victória Roque, Rafael Saraiva, Yonn Levy, Valentina Bulc, Isabelle Marques, Ana Costa Marcinho Gonzaga, João Pimenta, Marcelo Valle, Lorena Lima, Antonio Rockenbach, Matheus Sousa, Israel Eyer e Miguel Moraes também foram anunciados hoje pela empresa como parte do time que compõe a próxima novela da faixa das 21h.













Retorno de ícones

A Globo já tinha divulgado uma lista de peso de atores que estariam em “Avenida Brasil 2”. Entre eles, Adriana Esteves, que vai reviver a vilã Carminha, um de seus mais emblemáticos papéis; a mineira Débora Falabella, que interpreta Nina; e Murílio Benício, que dá vida a Tufão.













Outros atores que retomam os papéis originais são: Cauã Reymond, que interpreta Jorginho, Karol Lannes, que vive Agatha, Eliane Giardini, como Muricy, Marcos Caruso, que revive o Leleco, Juliano Cazarré, que interpreta o Adauto, e Leticia Isnard, como Ivana.

Assim como a novela de 2012, esta sequência foi escrita por João Emanuel Carneiro. A nova trama narra o retorno de Carminha após cumprir pena na prisão. A ex-vilã vai buscar, na obra que tem direção artística de Ricardo Waddington, se reaproximar da família Tufão.

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