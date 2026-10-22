Future Health e Bridge for Billions lançam programa para fortalecer o empreendedorismo na área da saúde em mercados emergentes

A Future Health — uma iniciativa global sediada em Abu Dhabi e a Bridge for Billions lançarão um novo programa de empreendedorismo voltado para fortalecer negócios promissores na área da saúde em mercados emergentes, ajudando soluções desenvolvidas localmente a alcançar um público maior.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261021896167/pt/

The first phase of the programme will target around 50 entrepreneurs leading late-incubation to early-acceleration ventures in Africa and Asia.

Mercados emergentes apresentam, ao mesmo tempo, necessidades significativas na área da saúde e um grande potencial empreendedor. No entanto, muitos negócios promissores enfrentam dificuldades para obter o capital, a orientação especializada e as conexões com o sistema de saúde necessários para crescer. Global Innovation Index 2024 da WIPO apontou que a América Latina e a África, juntas, representaram cerca de 3% das transações globais de capital de risco no primeiro semestre de 2024. Nesse mesmo período, o volume de capital de risco investido caiu 19% na região da Ásia-Pacífico e 80% na África.

Por outro lado, empreendedores que fazem parte das comunidades onde atuam possuem um conhecimento profundo das necessidades locais de saúde, das limitações financeiras da população e da realidade da prestação de serviços de saúde. Fortalecer esses negócios pode gerar benefícios mais amplos para as comunidades: segundo o World Bank Group, cada posto de trabalho no setor de saúde em países de baixa renda está associado à criação de cerca de 3,4 empregos adicionais em setores correlatos.

O novo programa visa enfrentar algumas das barreiras encontradas por esses empreendedores, combinando capacitação estruturada com acesso a conhecimento especializado, redes de contatos e conexões com sistemas de saúde. Ao longo do processo, os empreendedores selecionados também terão a oportunidade de interagir com o ecossistema de inovação em saúde de Abu Dhabi e explorar caminhos para um crescimento mais expressivo.

Sua Excelência Dra. Noura Khamis Al Ghaithi, Subsecretária do Departamento de Saúde de Abu Dhabi, afirmou: “Empreendedores que possuem um profundo conhecimento das comunidades que atendem conseguem desenvolver soluções fundamentadas em necessidades reais de saúde e nas realidades locais. O acesso à expertise, a redes de contatos e a investimentos adequados pode ajudar a transformar esse potencial em um impacto duradouro. A colaboração da Future Health com a Bridge for Billions pode ampliar o impacto dessas iniciativas em seus locais de origem, ao mesmo tempo em que cria caminhos para que as soluções mais promissoras alcancem um número maior de pessoas ao longo do tempo.”

“Organizações de apoio ao empreendedorismo estão mais próximas dos fundadores de startups na área da saúde em mercados emergentes. Elas compreendem o cenário regulatório local, os sistemas de saúde e as comunidades onde esses empreendimentos atuam; frequentemente, são as primeiras a apoiar um fundador, muito antes da chegada de capital. Por meio da Conecta Healthcare, a Bridge for Billions defende essas organizações e trabalha ao lado delas, pois fortalecer tais entidades é a maneira de fortalecer o empreendedorismo na saúde em larga escala. Em parceria com a Future Health, queremos oferecer aos fundadores — e às organizações que os apoiam — as ferramentas, as redes de contatos e a visibilidade necessárias para moldar o futuro da inovação global em saúde, especialmente no Sul Global”, destacou Pablo Santaeufemia, CEO da Bridge for Billions.

A primeira fase terá como foco a identificação de cerca de 50 empreendedores na África e na Ásia que já superaram a fase inicial de ideação, mas que ainda se encontram em um estágio que permite o aproveitamento de um suporte estruturado. Os empreendimentos serão avaliados com base em critérios como qualidade, maturidade, escalabilidade, necessidades do mercado e relevância para as prioridades na área da saúde.

A segunda fase oferecerá um programa online personalizado, abrangendo temas como navegação pelo ambiente regulatório, integração com sistemas de saúde, validação de modelos de negócios e preparação para receber investimentos. Na sequência, um grupo menor será selecionado para uma etapa de aceleração em Abu Dhabi, criando oportunidades de interação com órgãos reguladores, prestadores de serviços de saúde, instituições de pesquisa e investidores do emirado, além de permitir a construção de relacionamentos de longo prazo dentro de seu ecossistema de inovação em saúde.

O programa integra o trabalho contínuo da Future Health, realizado ao longo de todo o ano, para criar caminhos práticos que permitam o desenvolvimento e a expansão de inovações globais em saúde, garantindo que cheguem às comunidades que mais precisam.

Informações sobre inscrições, critérios de elegibilidade e outros detalhes do programa serão divulgados posteriormente.

Sobre a Future Health – Uma Iniciativa Mundial de Abu Dhabi

Future Health é uma plataforma permanente para cooperação mundial e inovação transformadora na área da saúde, realizada sob o patrocínio de Sua Alteza Xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Príncipe Herdeiro de Abu Dhabi e Presidente do Conselho Executivo de Abu Dhabi.

Ao reunir pesquisadores da área da saúde, formuladores de políticas, líderes empresariais, investidores e empreendedores de diversas disciplinas e regiões geográficas, a Future Health impulsiona a ação coletiva para fortalecer os sistemas de saúde e proporcionar vidas mais longas e saudáveis ??para todos.

Através de um programa anual de análises de pesquisa, publicações, iniciativas de impacto, desafios, financiamento de P&D e encontros intersetoriais, a Future Health promove o progresso em quatro áreas de foco: longevidade e medicina de precisão, sistemas de saúde e sustentabilidade, saúde digital e IA, e investimento em ciências da vida.

A Future Health é organizada e coordenada pelo Department of Health – Abu Dhabi e por seus Parceiros Fundadores PureHealth, M42, Institute for Healthier Living Abu Dhabi e Mubadala Bio. A Mediclinic Middle East atua como Parceira Estratégica, e a Burjeel Holdings, como Parceira Associada.

Para obter mais informações, acesse www.futurehealthinitiative.ae? e siga a Future Health em: X, Instagram, LinkedIn e Facebook.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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