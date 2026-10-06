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Educação

Curiosidades sobre idiomas pelo mundo

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Redação Flipar
  • Um único país reúne cerca de 840 línguas Papua-Nova Guiné é o país com a maior diversidade linguística do mundo, reunindo cerca de 840 línguas vivas. O isolamento de muitas comunidades, entre montanhas e florestas, ajudou a preservar essa extraordinária variedade ao longo do tempo.
    Um único país reúne cerca de 840 línguas Papua-Nova Guiné é o país com a maior diversidade linguística do mundo, reunindo cerca de 840 línguas vivas. O isolamento de muitas comunidades, entre montanhas e florestas, ajudou a preservar essa extraordinária variedade ao longo do tempo. Foto: wikimedia commons/Pete unseth
  • Diversidade espalhada pelo planeta A distribuição das línguas pelo mundo é bastante desigual. Ásia e África se destacam pela enorme diversidade linguística, enquanto países como Papua-Nova Guiné e Indonésia reúnem centenas de línguas dentro de suas fronteiras.
    Diversidade espalhada pelo planeta A distribuição das línguas pelo mundo é bastante desigual. Ásia e África se destacam pela enorme diversidade linguística, enquanto países como Papua-Nova Guiné e Indonésia reúnem centenas de línguas dentro de suas fronteiras. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Poucas línguas têm muitos falantes Apesar da existência de milhares de línguas, uma parcela relativamente pequena concentra bilhões de falantes. Idiomas como inglês, mandarim, hindi e espanhol alcançam enormes populações quando são considerados falantes nativos e aqueles que os aprenderam posteriormente.
    Poucas línguas têm muitos falantes Apesar da existência de milhares de línguas, uma parcela relativamente pequena concentra bilhões de falantes. Idiomas como inglês, mandarim, hindi e espanhol alcançam enormes populações quando são considerados falantes nativos e aqueles que os aprenderam posteriormente. Foto: imagem gerada por i.a
  • Mais de 3 mil estão ameaçadas O Ethnologue contabiliza atualmente 3.193 línguas ameaçadas, aproximadamente 44% das existentes. Uma língua entra em risco principalmente quando deixa de ser aprendida e utilizada pelas crianças de uma comunidade.
    Mais de 3 mil estão ameaçadas O Ethnologue contabiliza atualmente 3.193 línguas ameaçadas, aproximadamente 44% das existentes. Uma língua entra em risco principalmente quando deixa de ser aprendida e utilizada pelas crianças de uma comunidade. Foto: Freepik
  • Mandarim se destaca entre os nativos O mandarim é a língua com o maior número de falantes nativos do planeta. O ranking muda, porém, quando entram na conta aqueles que aprenderam uma língua posteriormente: nesse critério, o inglês alcança uma população muito maior.
    Mandarim se destaca entre os nativos O mandarim é a língua com o maior número de falantes nativos do planeta. O ranking muda, porém, quando entram na conta aqueles que aprenderam uma língua posteriormente: nesse critério, o inglês alcança uma população muito maior. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Línguas podem ser recuperadas O desaparecimento de uma língua não é necessariamente inevitável quando ainda existem falantes e registros. Projetos de revitalização procuram recuperar o ensino e o uso cotidiano de idiomas ameaçados, especialmente entre as novas gerações.
    Línguas podem ser recuperadas O desaparecimento de uma língua não é necessariamente inevitável quando ainda existem falantes e registros. Projetos de revitalização procuram recuperar o ensino e o uso cotidiano de idiomas ameaçados, especialmente entre as novas gerações. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Línguas de sinais também são línguas completas Existem centenas de línguas de sinais diferentes no mundo, e elas não são universais. Cada uma possui estrutura, gramática e vocabulário próprios e não funciona simplesmente como uma tradução gestual da língua falada em determinado país.
    Línguas de sinais também são línguas completas Existem centenas de línguas de sinais diferentes no mundo, e elas não são universais. Cada uma possui estrutura, gramática e vocabulário próprios e não funciona simplesmente como uma tradução gestual da língua falada em determinado país. Foto: Imagem gerada por i.a
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