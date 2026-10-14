Governo cogita alterar regras de títulos incentivados

O governo federal está analisando mudanças na tributação de títulos incentivados, atualmente isentos de Imposto de Renda para pessoa física, informou o secretário do Tesouro Nacional, Daniel Leal. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, Leal afirmou que esses papéis provocam distorções que precisam ser enfrentadas para tornar o mercado de renda fixa mais eficiente, independentemente do resultado das próximas eleições.

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Os títulos incentivados são instrumentos de renda fixa emitidos por empresas para financiar projetos em setores estratégicos como energia, transporte, saneamento, telecomunicações, agronegócio e imobiliário. Em 2025, a captação de debêntures incentivadas atingiu R$ 177,97 bilhões, o maior volume anual desde o início da série histórica em 2018.

Segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), as aplicações em instrumentos com benefício fiscal – incluindo CRAs, CRIs, LCIs, LCAs e debêntures incentivadas – cresceram 15,5?% em 2025, totalizando R$ 1,43 trilhão. Os certificados de recebíveis imobiliários (CRIs) registraram captação de R$ 49 bilhões no mesmo ano, reforçando o papel da securitização no financiamento da construção civil.

Em junho de 2025, o governo tentou, por meio de Medida Provisória, tributar os títulos isentos com alíquota de 5?% de IR e unificar as alíquotas dos demais em 17,5?%, substituindo a escala regressiva de 22,5?% a 15?% conforme o prazo de resgate. A MP não avançou no Congresso e perdeu validade.

Juliana Mello, sócia?diretora da securitizadora Fortesec, observa que a demanda por CRIs, LCIs e debêntures incentivadas tem evoluído significativamente e ainda há amplo espaço para crescimento no Brasil, em comparação com mercados maduros, como os dos Estados Unidos e da Europa.

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A Fortesec atua no turismo, estruturando financiamentos de projetos imobiliários voltados ao setor. Em 2025, turistas estrangeiros geraram recorde de US$ 7,865 bilhões para a economia brasileira, e entre janeiro e maio de 2026 os gastos chegaram a US$ 4,8 bilhões, crescimento de 11,6?% em relação ao mesmo período do ano anterior. A tributação dos títulos incentivados pode desestimular investidores e comprometer recursos importantes para setores como imobiliário, construção civil e infraestrutura.