Bruxismo provoca dores e exige tratamento especializado

O ato de ranger os dentes durante a noite é o sintoma mais conhecido do bruxismo noturno, mas também existe o bruxismo diurno, em que a pessoa aperta os dentes acordada e não percebe. Um levantamento do NIH aponta que, a cada 100 pessoas, cerca de 17 rangem os dentes dormindo e 5 apertam acordadas.

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Os problemas do bruxismo vão muito além do desgaste dos dentes. A musculatura da mastigação fica constantemente tensa, o que pode causar dor de cabeça, de ouvido e nas têmporas, com irradiação para o pescoço e os ombros. O bruxismo também afeta crianças, e fatores psicológicos como estresse e ansiedade estão entre as principais causas.

O que é bruxismo?

Bruxismo é a atividade repetitiva dos músculos da mastigação: apertar, ranger ou deslizar os dentes fora das funções normais de mastigar e engolir. Segundo o Conselho Federal de Odontologia, o bruxismo é um comportamento, não uma doença, e pode representar um fator de risco, de proteção ou neutro, conforme a frequência e a intensidade.

O bruxismo do sono ocorre à noite, em episódios curtos ligados a microdespertares, durante os quais a pessoa não tem controle sobre a ação. Já o bruxismo de vigília é o aperto contínuo durante o dia, quase sempre em situações de concentração, tensão ou esforço, e costuma acontecer sem ruído. Entre os fatores associados ao bruxismo, destacam-se o estresse e a ansiedade.

Sintomas do bruxismo

O sinal mais evidente do bruxismo noturno é o barulho, quase sempre notado por quem dorme ao lado. Outros sintomas são silenciosos e aparecem pela manhã: cansaço na mandíbula e dor de cabeça estão entre os mais frequentes.

Nos dentes, o desgaste é o registro mais direto. As pontas ficam achatadas, o esmalte lasca, as restaurações trincam e a sensibilidade ao frio e ao doce aumenta conforme a dentina fica exposta. A gengiva pode se retrair e o dente pode ganhar mobilidade. No bruxismo diurno, o sintoma costuma ser o cansaço na mandíbula, que aumenta ao longo do dia.

Tratamento para bruxismo

O bruxismo não tem cura, mas pode ser controlado para reduzir os episódios, aliviar a dor muscular e impedir que os dentes continuem se desgastando. O primeiro passo é identificar quando ocorre o bruxismo: o tipo noturno e o diurno exigem condutas diferentes. O noturno acontece durante o sono, fora do alcance da vontade. Ninguém consegue se corrigir dormindo. O bruxismo diurno está associado a um hábito que pode ser trabalhado por meio da auto-observação.

Tratar o bruxismo noturno é mais difícil que tratar o diurno, porque os episódios ocorrem durante o sono, quando a pessoa não tem controle voluntário sobre a mandíbula. Os episódios podem atrapalhar o sono, contribuindo para a sensação de cansaço ao acordar. O tratamento do bruxismo noturno não elimina o ranger, mas reduz os danos e a frequência das contrações.

Placa de bruxismo

A placa para bruxismo é um recurso utilizado no tratamento e pode ser comprada online, em farmácias, ou confeccionada individualmente. A placa de bruxismo não impede a pessoa de ranger os dentes; sua função é distribuir a força, proteger o esmalte e evitar que os dentes, as restaurações e os implantes lasquem.

Remédio para bruxismo

Não existe remédio específico para bruxismo. As medicações utilizadas devem ser prescritas por um profissional e podem incluir relaxantes musculares por períodos curtos, ansiolíticos quando há um componente de ansiedade evidente, além de analgésicos e anti-inflamatórios quando há dor.

Automassagem na região da mandíbula e das têmporas ajuda a aliviar a dor. Tomar um chá morno antes de dormir pode fazer parte de uma rotina de relaxamento, com opções como camomila, melissa e maracujá.

Bruxismo diurno

O bruxismo diurno não faz barulho. O movimento é de apertar, não de ranger, e passa despercebido até doer. O sinal costuma ser a dor no fim do dia, acompanhada de cansaço na mandíbula e sensação de peso nas têmporas. Essa tensão acontece em situações previsíveis: trabalho concentrado, tela, trânsito, treino na academia. Conheça os principais tratamentos para bruxismo diurno.

A reeducação trabalha a posição de repouso da mandíbula: dentes afastados, lábios fechados, língua no céu da boca. Durante a mastigação e a deglutição, os dentes se tocam. Fora dessas funções, o contato entre eles deveria ocorrer por cerca de 20 minutos ao longo de 24 horas; todo contato acima disso é sobrecarga. O método é ter autocontrole, com auto-observação ao longo do dia.

Psicólogo

O acompanhamento psicológico atua sobre o gatilho do bruxismo. A terapia cognitivo-comportamental é uma das abordagens utilizadas e trabalha questões como estresse, ansiedade e estado de alerta constante, com técnicas de relaxamento aplicadas durante o dia. O objetivo não é eliminar a tensão, mas mudar a resposta a ela. Quando o aperto dos dentes está associado a fatores emocionais, reduzir o estresse pode ajudar a diminuir esse comportamento.

Fisioterapia

A fisioterapia atua na musculatura sobrecarregada por meio de alongamentos, fortalecimento dos músculos da mastigação e técnicas de liberação de pontos dolorosos. Também trabalha a postura de cabeça e pescoço, que costuma estar envolvida no quadro. Entra quando a dor já se instalou ou quando há limitação na abertura da boca.

Bruxismo em crianças

O bruxismo também aparece em crianças e bebês, e o tratamento do bruxismo infantil segue outra lógica. É mais comum em crianças do que nos adultos e atinge uma em cada quatro crianças no país. A avaliação é feita pelo odontopediatra e considera outros fatores além da saúde dos dentes, como respiração bucal, condições das adenoides e amígdalas, alergias respiratórias e qualidade do sono.

Perguntas sobre bruxismo

Quais são os perigos do bruxismo?

Os riscos do bruxismo envolvem os dentes, a articulação, os músculos e o sono. Nos dentes, podem ocorrer desgaste do esmalte, fraturas, exposição da dentina, sensibilidade, retração gengival, mobilidade e perda de restaurações, coroas e implantes. Na articulação e nos músculos, podem surgir disfunção temporomandibular, estalos, travamento, dor de cabeça recorrente e dor irradiada para o pescoço e os ombros. O sono também pode ser fragmentado, contribuindo para o cansaço.

Bruxismo causa dor de cabeça?

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Segundo o ortodontista Alexandre Moris, CRO 51.760, a dor de cabeça causada pelo bruxismo é uma das queixas mais frequentes. Por ser uma dor muscular, o analgésico comum pode aliviá-la, mas sem tratar a causa, a dor persiste.