Documentário da edição inaugural do Future Health Impact Challenge é lançado enquanto as inscrições para a segunda edição estão abertas

A Future Health – Uma Iniciativa Global de Abu Dhabi lançou hoje um documentário sobre a edição inaugural do Future Health Impact Challenge durante o primeiro dia da Cúpula de Saúde do Futuro de Abu Dhabi. O lançamento global do filme, juntamente com o anúncio da segunda edição do Desafio, conecta os resultados iniciais do Desafio com a sua próxima fase, com as inscrições para a segunda edição já abertas.

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Realizado em colaboração com o MIT Solve, o primeiro Desafio de Impacto demonstra o poder transformador de soluções inovadoras que aceleram a transição de sistemas de saúde reativos para sistemas proativos.

Com cenas filmadas em Kigali, Medellín, São Paulo, Boston e Abu Dhabi, o filme compartilha comentários pessoais dos fundadores, perspectivas locais das soluções em ação e insights da Future Health e do MIT Solve. Acompanha o vencedor e dois finalistas de destaque enquanto transformam sinais de consultas na linha de frente, vigilância de mosquitos e exames de sangue de rotina em informações que apoiam decisões de saúde mais precoces para pessoas, comunidades e sistemas de saúde.

As soluções que emergem dessas empresas refletem tanto a urgência quanto a oportunidade que os sistemas de saúde enfrentam globalmente. Por meio da Future Health – Uma Iniciativa Global de Abu Dhabi, os inovadores podem se conectar com formuladores de políticas, financiadores e implementadores que podem ajudar a criar caminhos para uma adoção e um impacto mais amplos.

A Dra. Asma Al Mannaei, Diretora Executiva do Setor de Saúde e Ciências da Vida do Departamento de Saúde de Abu Dhabi, afirmou: “Com muita frequência, os sistemas de saúde só detectam o risco quando ele já se tornou uma doença e o tratamento é mais complexo. As soluções do Desafio de Impacto Futuro na Saúde foram concebidas para identificar o risco precocemente e apoiar decisões mais oportunas em nível populacional. A prioridade agora é testar e ampliar o que funciona em contextos reais.”

O vídeo também examina o trabalho necessário após o reconhecimento de uma inovação. Validação local, integração aos fluxos de trabalho do sistema de saúde, governança responsável de dados, financiamento sustentável e treinamento da força de trabalho são fatores determinantes para que um sinal precoce leve a decisões mais informadas e melhores resultados de saúde.

Com o Desafio inaugural atraindo 393 inscrições de 68 países, as Manifestações de Interesse estão agora abertas para que os potenciais participantes recebam informações sobre o segundo Desafio, cujo escopo e procedimentos de inscrição estão sendo finalizados.

Hala Hanna, Diretora Executiva do MIT Solve, afirmou: “Estamos entusiasmados em trabalhar com a Future Health pelo segundo ano consecutivo. O compromisso da Future Health em colaborar com o Solve para identificar e apoiar inovadores que estão aprimorando a saúde por meio de soluções inovadoras se traduz em impacto direto em comunidades ao redor do mundo. São esses tipos de parcerias que estão construindo um futuro melhor para todos.”

O processo de Manifestação de Interesse permitirá que os inscritos recebam atualizações sobre o segundo tema do Future Health Impact Challenge, os requisitos de elegibilidade, o apoio disponível, as datas importantes e o processo de inscrição assim que forem anunciados publicamente.

Os vencedores do prêmio apresentados no documentário incluem:

Vencedor: ThinkMD, filmado em Ruanda

Uma plataforma móvel de apoio à decisão clínica, com capacidade offline, que orienta profissionais de saúde da linha de frente por meio de avaliações estruturadas e transforma atendimentos de rotina em indicadores de saúde populacional. De acordo com os materiais do Desafio, a plataforma é utilizada por mais de 9.000 profissionais da linha de frente em 885 unidades de saúde, e os padrões de sintomas em seus dados precederam um surto confirmado de cólera na Zâmbia.

Finalista de Destaque: Vector Control Innovations, filmado na Colômbia

O VectorCam utiliza um dispositivo de imagem de baixo custo para smartphone e inteligência artificial offline para ajudar agentes comunitários de saúde a identificar mosquitos em campo e gerar dados de vigilância baseados em tempo e localização. As avaliações de campo relatadas nos materiais do Desafio constataram que a completude dos dados aumentou de cerca de 60% para mais de 90%.

Finalista de Destaque: Huna, filmado no Brasil

A Huna analisa dados de hemogramas de rotina para identificar pessoas com risco elevado de câncer e priorizá-las para o rastreamento e os fluxos de cuidado adequados. Em vez de diagnosticar o câncer por meio de um exame de sangue, a solução foi desenvolvida para ajudar a identificar quem pode se beneficiar de uma investigação mais aprofundada. Segundo materiais do desafio, as implementações no Brasil realizaram o rastreamento de mais de 500 mil pessoas e identificaram centenas de casos de câncer.

O documentário Future Health Impact Challenge pode ser visto em From Innovation to Action | Desafio futuro do impacto na saúde ? - YouTube.

Os participantes interessados ??em registar a sua Manifestação de Interesse podem submeter os seus dados em Future Health Impact Challenge | Solução do MIT.

Sobre a Future Health – Uma Iniciativa Mundial de Abu Dhabi

Future Health é uma plataforma permanente para cooperação mundial e inovação transformadora na área da saúde, realizada sob o patrocínio de Sua Alteza Xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Príncipe Herdeiro de Abu Dhabi e Presidente do Conselho Executivo de Abu Dhabi.

Ao reunir pesquisadores da área da saúde, formuladores de políticas, líderes empresariais, investidores e empreendedores de diversas disciplinas e regiões geográficas, a Future Health impulsiona a ação coletiva para fortalecer os sistemas de saúde e proporcionar vidas mais longas e saudáveis ??para todos.

Através de um programa anual de análises de pesquisa, publicações, iniciativas de impacto, desafios, financiamento de P&D e encontros intersetoriais, a Future Health promove o progresso em quatro áreas de foco: longevidade e medicina de precisão, sistemas de saúde e sustentabilidade, saúde digital e IA, e investimento em ciências da vida.

A Future Health é organizada e coordenada pelo Department of Health – Abu Dhabi e por seus Parceiros Fundadores PureHealth, M42, Institute for Healthier Living Abu Dhabi e Mubadala Bio. A Mediclinic Middle East atua como Parceira Estratégica, e a Burjeel Holdings, como Parceira Associada.

Para mais informações, acesse www.futurehealthinitiative.ae ?e siga a Future Health no: X, Instagram, LinkedIn e Facebook.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261020874518/pt/

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