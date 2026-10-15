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Leandro Mazzini
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Motta se articula

Presidente da Câmara tem apoio de Antônio Brito, líder do Republicanos, para seguir no comando da Casa por mais dois anos

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Repórter
15/10/2026 08:16

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Hugo Motta e Antônio Brito - (crédito: Cláudio Araújo/Câmara dos Deputados)
Hugo Motta e Antônio Brito crédito: Cláudio Araújo/Câmara dos Deputados

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Independentemente do presidente eleito na noite do dia 25 de outubro, o presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Rep-PB), se articula para se manter na poltrona a partir de fevereiro – mesmo com a força significativa do PL, que terá uma bancada inédita de 121 deputados. Há sinais pró-Motta. Líder do PSD na Casa, o reeleito Antônio Brito (BA) o chamou para papo com a bancada na tarde da terça-feira e praticamente fechou apoio a Motta. O PSD elegeu 43 deputados, e o Republicanos tem 41 a partir de 2027. O Progressistas com 41 está na fila para analisar o cenário, só espera a eleição do presidente. E o PL não precisa de ninguém, há indicativos de que vai bater pé no tapete verde para conquistar a cadeira.

*Vai explodir*

O Governo Lula, que tem exportado petróleo e pagado subsídios a refinarias para segurar o preço da gasolina, já perdeu o fôlego. Só espera a eleição passar para liberar os preços da Petrobras – o barril continua acima de US$ 103 – e chutar o tanque. A gasolina vai subir, e com ela vem a inflação do mês.  

Água no vinho!

Virou piada esse encontro. Dias antes da eleição, o ex-prefeito Eduardo Paes (PSD) estava tão confiante de que seria eleito governador do Rio no 1º turno que promoveu um jantar em petit comitê com o chefe do TJ e governador-tampão Ricardo Couto, e vários procuradores. Entre dezenas de garrafas de vinho, já citavam até futuros secretários e até um futuro indicado para o Tribunal. Hoje, todo mundo pede benção a Douglas Ruas.

Saúde da mulher

A taxa de Mamografias caiu 20% desde 2024, entre mulheres de 50 a 69 anos, sinalizando a necessidade de maior conscientização na prevenção do câncer de mama.  Entre mulheres entre 40 e 49 anos, houve aumento de 28,1%, de acordo com a Fundação Integrada de Diagnóstico, Pesquisa, Educação e Inovação em Saúde- FIDI. O levantamento foi realizado em 120 unidades de saúde de SP, RJ, MS, GO, CE e RS.

Lei de Arbitragem

Os 30 anos da Lei de Arbitragem, completados em setembro, serão celebrados no 13º Congresso CAM-CCBC de Arbitragem, nos dias 19 e 20/10, em SP. Carlos Alberto Carmona, Selma Lemes e Pedro Martins, autores do anteprojeto que originou o marco legal do setor, debaterão a evolução do método e novos desafios. Tarifaço em contratos internacionais, Reforma Tributária e disputas societárias estão na pauta do Congresso.

Mais exportações

As autoridades sanitárias e fitossanitárias do Kuwait, Nicarágua, Síria e Bangladesh comunicaram a abertura de mercados para novos produtos brasileiros. Para o Kuwait, está autorizada a exportação de mamão fresco. Para a Nicarágua, sementes de berinjela; milho em grãos vai para a Síria. Bangladesh receberá grãos secos de destilaria (DDG).

ESPLANADEIRA

#Lider é fornecedora de mobiliário do Hunter International Forum. #Grupo Rão estreia novo modelo de operação no aeroporto Santos Dumont (RJ) com Najah Rão. #Psiquiatra Luís Carlos Murari lança livro "MedicAção: o que a psiquiatria escondeu na segunda metade do remédio" (Ed. Gente). #Luis Wolf lança sábado livro “Imposto, Impacto e Sustentabilidade na Reforma Tributária”, na Argumento (RJ). #Usina Henry Borden, em Cubatão (SP), completa 100 anos com R$ 338 milhões investidos em modernização. #Movimento "Para Tudo" (Dasa) ocupa RJ e SP no Outubro Rosa e Novembro Azul.

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