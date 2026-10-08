Sem herdeiros, morador de 92 anos deixa patrimônio de mais de R$ 10 milhões para a própria cidade em testamento
Gesto comovente inclui cinco apartamentos, terrenos e valiosas obras de arte; município recebeu a grande doação sem pagar taxas sucessórias
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Um morador de Montpellier oficializou a doação de todo o patrimônio pessoal para a própria cidade por meio de um testamento. O montante total dos bens deixados para a administração municipal alcança a estimativa de 2,4 milhões de euros. Diante das regras que regulam esse procedimento, o município não precisará pagar taxas sucessórias sobre a quantia recebida.
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Patrimônio doado e bens deixados
O conjunto repassado reúne imóveis urbanos, áreas rurais e itens históricos. A lista completa inclui:
cinco apartamentos;
uma casa localizada em Villeneuve-lès-Maguelone;
um espaço comercial profissional;
terrenos com destinação agrícola;
móveis variados;
vasta coleção de obras de arte, objetos preciosos, joias, faianças, quadros e livros antigos.
Parte dessas peças culturais colecionadas pelo morador já integrava o circuito de exibição pública local, com itens expostos no "Musée Fabre".
Quem foi Jacques Bousquet e seu pedido
O autor da doação foi Jacques Bousquet. Ele faleceu no dia 24 de janeiro aos 92 anos. Bousquet era um cidadão conhecido pela atuação no meio associativo do município e também atuava como porta-bandeira.
Ao formalizar a decisão, Bousquet estabeleceu como único pedido "la mise en valeur des collections et des résultats de fouilles". Esse acervo e os resultados de escavações foram depositados por ele em duas entidades, incluindo a Société archéologique de Montpellier.
Aprovação municipal e histórico de doações
Na terça-feira, 5º vice-prefeito adjunto Laurent Nison comentou o gesto ao afirmar que “é uma prova de amor de um morador de Montpellier por sua cidade”. Todos os representantes eleitos da cidade concordaram em aceitar a herança deixada em testamento.
A recepção dessa doação não representa uma novidade absoluta na localidade. No ano de 2013, uma moradora identificada como senhora Guiraud realizou o mesmo procedimento em benefício do município.
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Os recursos financeiros da doação da senhora Guiraud viabilizaram a execução de obras na Rue de la Croix-de-Lavit, situada no bairro de Boutonnet. O valor custeou a entrega de uma creche e de uma instituição de acolhimento do tipo Ehpad.