Karim Benzema não cantava o hino francês antes dos jogos da seleção; seu ex-agente defende a decisão e explica o que estava por trás da postura do atacante

O ex-agente Karim Djaziri reabriu o debate público sobre a execução de "La Marseillaise" no dia 22 de outubro. Ao participar do programa "Riolo Club", o representante explicou os motivos que levaram Karim Benzema a não cantar o hino oficial antes dos jogos da seleção da França.

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O jogador somou 97 partidas pela equipe nacional e optou por nunca entoar a canção patriótica antes dos confrontos. De acordo com Djaziri, essa postura não alterava em nada a motivação demonstrada pelo atacante nos gramados.

Declarações no programa esportivo

Durante a entrevista concedida ao programa "Riolo Club", Djaziri saiu em defesa do vencedor da Bola de Ouro de 2022. O empresário justificou a conduta com uma frase direta: "um jogador de futebol não vem para cantar".

Para o ex-agente, essa polêmica não deveria existir. Ele ressaltou que os atletas entram no estádio concentrados prioritariamente no jogo. Djaziri questionou as cobranças feitas ao jogador: "você acha que um cara que não canta a Marselhesa não tem tanta vontade de vencer quanto o cara que berra como a Castafiore?"

A despedida no Stade de France

A última ocasião em que Benzema vestiu o uniforme dos Bleus aconteceu no dia 13 de junho de 2022, em confronto diante da Croácia no Stade de France. Naquela oportunidade, o atleta ainda não sabia, mas vivenciava provavelmente a sua última execução de "La Marseillaise" como atleta da seleção.

O antigo atacante francês, que nunca desejou entoar o hino nacional antes dos confrontos oficiais, permaneceu no centro das discussões sobre o comportamento dos jogadores antes das partidas.

Posicionamento de Benzema em 2013

A postura já havia sido defendida diretamente pelo próprio Benzema anos antes. Em março de 2013, o jogador abordou o assunto na rádio "RMC", durante a transmissão do programa "Luis Attaque".

Na ocasião, o esportista formado no Lyon declarou que não aceitaria obrigações desse tipo: "não vão me forçar a cantar 'La Marseillaise'. Zidane, por exemplo, não cantava necessariamente."

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No mesmo programa, o atacante fez questão de destacar a sua ligação e compromisso com os Bleus: "é um sonho para mim jogar pela seleção da França."