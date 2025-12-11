Benzema não descarta possível retorno à seleção francesa

O atacante Karim Benzema, que havia anunciado sua aposentadoria da seleção francesa após a Copa do Mundo de 2022, não descartou um possível retorno à equipe nacional, de acordo com uma entrevista concedida ao jornal esportivo francês L'Équipe, publicada nesta quinta-feira (11).

"Se me dissessem para ir à seleção francesa para disputar uma Copa do Mundo e eu dissesse não, estaria mentindo. Sou jogador de futebol. Então, jogo futebol. Quando sou convocado, venho, jogo... Amo futebol e amo vencer. Amo títulos. Isso é o que mais importa para mim. Se for convocado para a seleção, virei jogar futebol. E é só isso", explicou o jogador de 37 anos do Al Ittihad, da Arábia Saudita, a seis meses da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá (de 11 de junho a 19 de julho).

"Estamos falando de uma Copa do Mundo. Obviamente, não são coisas em que você pode dizer: 'Não, eu não quero'. Porque seria uma mentira dizer: 'Não, eu não quero jogar uma Copa do Mundo'", acrescentou o vencedor da Bola de Ouro de 2022.

A carreira internacional de Benzema foi marcada por inúmeros altos e baixos sob o comando de Didier Deschamps.

Excluído da Euro-2016 devido ao seu envolvimento no caso da fita de vídeo íntima de Mathieu Valbuena, pelo qual foi condenado a um ano de prisão com pena suspensa em 2021 por cumplicidade em tentativa de chantagem, ele foi convocado novamente pelo técnico da seleção para jogar na Eurocopa de 2021.

O ex-astro do Real Madrid teve que desistir da Copa do Mundo de 2022 no Catar na última hora e deixou a seleção francesa pouco antes da partida de estreia, devido a uma lesão muscular sofrida durante um treino em Doha.

No dia seguinte à derrota da França na final contra a Argentina, ele anunciou o fim de sua carreira na seleção e rapidamente retomou os treinos, sem hesitar em criticar Didier Deschamps nas redes sociais de forma enigmática, o que gerou controvérsia sobre os motivos de sua saída.

Ao ser questionado pelo jornal L'Équipe sobre esse final abrupto, Benzema se recusou a alimentar a polêmica com Deschamps.

"Não estou aqui para falar sobre essas coisas. E não estou aqui para ficar remoendo isso... É isso, acabou. Vamos ficar falando disso por trinta anos? Não estou aqui para alimentar ainda mais a controvérsia. Isso já é passado para mim. Vamos seguir em frente", disse ele.

