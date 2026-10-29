O capacho na entrada parece inofensivo, mas um detalhe na posição pode acumular umidade em dias de chuva e colocar uma parte da porta em risco sem você perceber
Descubra como a umidade retida pelo capacho afeta o piso e a madeira da entrada; veja o ajuste simples na posição para salvar a estrutura da casa
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O hábito de alinhar o capacho encostado na porta cria uma armadilha para entradas feitas de madeira. O material vegetal retém a água da chuva como uma esponja densa e transfere essa umidade de modo contínuo para a base do batente e da folha da porta, impedindo a ventilação e a incidência de luz natural.
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A ação da umidade e a proliferação de fungos
A madeira para construção apresenta normalmente entre 7% e 14% de umidade interna. Peças externas instaladas sob cobertura atingem entre 12% e 18%. Quando o contato com a água se torna frequente, surgem os fungos destruidores, que iniciam a degradação logo acima dos 20% de saturação.
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Diferentes espécies afetam a estrutura conforme a concentração de água no material:
a podridão cúbica começa logo após o índice atingir 20%;
o fungo mérula atua entre 18% e 22%, transportando água até mesmo para madeiras vizinhas secas;
a podridão fibrosa requer taxas acima de 40%;
a podridão mole surge apenas quando os valores superam 50%.
Esses micro-organismos encontram condições favoráveis sob o tapete molhado, aproveitando temperaturas entre 20 °C e 26 °C, ausência de ventilação e escuridão. O estrago revela sintomas perceptíveis: manchas escuras ou cinzentas na travessa inferior, bolhas na tinta, escurecimento da madeira e cheiro de mofo.
Ajustes práticos para evitar o desgaste da porta
A posição do tapete tem impacto maior do que o material de fabricação. Fibras de coco retêm muito líquido, enquanto versões perfuradas de borracha ou modelos sintéticos facilitam o escoamento, desde que afastados da soleira.
Um recuo de poucos centímetros restabelece o fluxo de ar e protege a madeira. O capacho não deve bloquear a inclinação de 1 a 2 centímetros da soleira nem a pequena saliência projetada para conter o avanço da água. Posicionar o tapete sobre o piso externo garante que a água escorra para longe da porta.
Em períodos de chuva prolongada, colocar o capacho em pé contra a parede ou guardá-lo na área interna acelera a secagem. Vedações automáticas de 80 a 120 centímetros na base da folha, aplicação de silicone nas frestas e verniz na face inferior da madeira completam os cuidados contra infiltrações.
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A verificação da solidez pode ser feita com a ponta de uma chave de fenda ou medidor de umidade. Se a lâmina afundar na travessa, a madeira perdeu sustentação interna e exige avaliação profissional para conter o avanço dos danos.