Diferenças entre anistia, indulto e graça voltam ao debate com articulações no Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, retomou articulações com parlamentares da oposição para avaliar propostas de perdão ao ex-presidente Jair Bolsonaro, preso desde agosto de 2025. A iniciativa busca garantir apoio para sua reeleição ao comando da Casa legislativa em 2027, trazendo à tona as distinções práticas entre anistia, indulto e graça no ordenamento jurídico brasileiro.

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Qual a diferença entre anistia, indulto e graça

A anistia decorre de lei aprovada pelo Congresso Nacional e perdoa toda a infração cometida. O indulto é concedido pelo presidente da República de forma coletiva, enquanto a graça consiste em um benefício presidencial individual, ambos extinguindo apenas a execução da pena imposta.

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Os três mecanismos extinguem a punibilidade, mas apresentam fontes de poder, objetivos e aplicações distintas na legislação:

anistia: depende de projeto de lei votado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Esse recurso normalmente perdoa crimes políticos e apaga os efeitos penais da condenação, tratando o fato como se ele nunca houvesse ocorrido judicialmente.

indulto: concedido por decreto assinado pelo presidente da República, costuma beneficiar um grupo indeterminado de pessoas com base em critérios objetivos fixados pelo governo federal, perdoando a execução da pena.

graça: ato privativo da presidência da República, funciona como um indulto de caráter individual voltado a uma pessoa condenada específica.

Quem pode conceder cada benefício legal

A divisão dos poderes estabelecida pela Constituição define autoridades distintas para a concessão de cada medida. O Poder Legislativo detém a competência exclusiva para votar propostas de anistia, exigindo quórum de maioria simples nas duas Casas parlamentares para validação do texto.

O Poder Executivo atua de forma direta no indulto e na graça por meio de atos da presidência da República. O Supremo Tribunal Federal (STF) mantém a atribuição de avaliar se esses decretos ou leis respeitam os preceitos constitucionais, podendo anular atos considerados abusivos ou ilegais.

Quais crimes não aceitam os benefícios

A Constituição impõe limites claros aos três mecanismos de clemência soberana. O texto constitucional veda expressamente qualquer tipo de benefício para condutas consideradas de extrema gravidade:

prática de tortura;

tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins;

terrorismo;

crimes definidos em lei como hediondos;

ações de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e a democracia.

Efeitos do perdão sobre a inelegibilidade eleitoral

A concessão de perdão gera debates sobre a recuperação dos direitos políticos. O indulto e a graça extinguem apenas a punibilidade criminal, mantendo efeitos secundários como a inelegibilidade prevista na legislação eleitoral.

A anistia possui alcance mais amplo sobre as consequências penais, mas também enfrenta barreiras na Justiça Eleitoral. A perda dos direitos políticos determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decorre de ilícitos cíveis eleitorais e da Lei da Ficha Limpa, esferas que não costumam ser anuladas por leis penais ordinárias.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria