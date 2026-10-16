Fintechs ampliam espaço no mercado de crédito

O crédito concedido por fintechs chegou a R$ 53,8 bilhões em 2025, alta de 51% em relação ao ano anterior. Os dados são da 6ª edição da Pesquisa Fintechs de Crédito Digital, realizada pela PwC Brasil e pela Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD), e evidenciam a expansão do setor em um mercado cada vez mais digitalizado.

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Além do crescimento do crédito concedido, o levantamento mostra mudanças na composição da oferta. Em 2025, 79% das fintechs participantes já trabalhavam com algum tipo de garantia, o maior percentual da série histórica. O dado reforça a relevância de modalidades que permitem estruturar operações de acordo com o perfil do cliente, o valor solicitado e as condições de pagamento.

Nesse cenário, a CashMe, fintech do Grupo Cyrela especializada em Crédito com Garantia de Imóvel (Home Equity), atua com operações para pessoas físicas e jurídicas. A fintech oferece uma jornada de contratação 100% online, análise personalizada e atendimento consultivo, conectando a praticidade digital ao acompanhamento humanizado. Por meio da modalidade, é possível solicitar valores de R$ 50 mil a R$ 25 milhões, com prazos de até 240 meses, conforme análise de crédito e condições da operação.

Para quem busca crédito, ter acesso a diferentes alternativas também exige atenção às condições. Taxas de juros, prazo, valor da parcela, garantia e Custo Efetivo Total (CET) são alguns dos pontos que devem ser avaliados antes da contratação. A escolha precisa considerar o objetivo do crédito e a capacidade de pagamento do cliente.

A transformação do crédito digital deve continuar nos próximos anos. Segundo a pesquisa da PwC Brasil e da ABCD, 96% das fintechs participantes pretendem implementar ou ampliar o uso de inteligência artificial nos próximos dois anos. A expectativa é que a tecnologia tenha papel crescente em processos de análise, atendimento e gestão, ampliando as possibilidades de eficiência operacional. O desafio será combinar inovação, segurança e uma experiência cada vez mais adequada às necessidades do cliente.

Quem é a CashMe

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A CashMe é uma fintech do Grupo Cyrela especializada em Crédito com Garantia de Imóvel (Home Equity). Atua com operações para pessoas físicas e jurídicas, oferecendo contratação digital e atendimento consultivo. Desde sua criação, já concedeu mais de R$ 6 bilhões em crédito e atendeu mais de 9 mil clientes em todo o Brasil.