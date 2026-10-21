A aposta de Renan Santos sobre para onde vai o seu eleitorado no domingo

Quarto colocado no primeiro turno das eleições presidenciais, Renan Santos afirmou nesta quarta-feira, 21, que eleitores e apoiadores seus estão falando publicamente em votar no Lula, candidato do PT à Presidência, no segundo turno. O candidato do Missão, que deixou a disputa com 2,24% dos votos, classificou a possibilidade como um movimento natural que está acontecendo entre seu eleitorado. As declarações foram dadas em entrevista ao Política em Minutos, parceria do PlatôBR com a LeoDias TV.

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Segundo Renan, eleitores que votaram nele em 4 de outubro cogitam agora apoiar o candidato petista em razão dos ataques que a candidatura do Missão passou a sofrer de apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL). Não imaginava que isso fosse acontecer. Eu acho que Flávio está empurrando muitos eleitores nossos, de raiva, para o 13 e para o Lula, disse.

Durante a entrevista, o presidenciável do Missão classificou a campanha de Lula no segundo turno como muito melhor do que ela foi no primeiro e muito melhor que a do Flávio. Não pelo Lula, mas sim pela militância, afirmou. Achava que Flávio estava com uma eleição garantida quando saiu o resultado do primeiro turno e ele lentamente está perdendo espaço para o Lula.

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Recentemente, Renan Santos publicou um vídeo nas redes sociais que mostrava cortinas vermelhas. A publicação acabou sendo interpretada como um aceno ao candidato do PT, hipótese que ele desmentiu posteriormente. Eu odeio o PT, eu jamais vou votar no Lula, declarou na ocasião.