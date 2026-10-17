Fecomércio MG associa Sesc e Senac à força do Mineirão

Associar uma marca ao futebol é ocupar um espaço que vai além da exposição publicitária. Em Minas Gerais, o Mineirão reúne paixão esportiva, entretenimento e identidade regional, características que fazem do estádio uma plataforma estratégica para empresas e instituições que buscam ampliar a visibilidade e estreitar o relacionamento com o público. É nesse contexto que o Sistema Fecomércio MG, por meio do Sesc e do Senac, firma um acordo de três anos com o estádio para dar nome ao antigo Setor Laranja, que passa a ser identificado como Setor Sesc Senac a partir de 23 de outubro, na partida entre Cruzeiro e Remo.

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A iniciativa insere as duas instituições em um ambiente de grande circulação de pessoas e forte conexão emocional com os mineiros. Mais do que estampar uma marca em um espaço físico, o naming rights permite associá-la a experiências que combinam esporte, lazer e entretenimento, ampliando as oportunidades de reconhecimento e aproximação com diferentes públicos. A estratégia também abre caminho para divulgar os serviços e projetos desenvolvidos pelo Sistema Fecomércio MG.



"O Mineirão é um dos principais estádios do Brasil, palco de jogos, decisões esportivas, shows e outras atrações culturais. O impacto dessas ações movimenta diretamente o comércio de bens, serviços e turismo, aumentando a visibilidade de Sesc e Senac e projetando o nome de Minas", afirma Nadim Donato, presidente do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac.



Além da exposição institucional, a parceria pode aproximar o público das iniciativas de educação, cultura, esporte, lazer e qualificação profissional oferecidas pelas entidades. A associação com o estádio cria pontos de contato entre as marcas e torcedores, frequentadores de shows e outros visitantes do complexo, ampliando as possibilidades de comunicação em um ambiente marcado por experiências coletivas.



"Receber o Sistema Fecomércio MG, por meio do Sesc e do Senac, reforça o Mineirão como uma plataforma estratégica de negócios, visibilidade e conexão com diferentes públicos. Mais do que nomear um setor, essa parceria une instituições que compartilham o compromisso de gerar valor, proporcionar experiências e contribuir para o desenvolvimento econômico e social de Minas Gerais", destaca Ursula Nogueira, gerente de Negócios do Mineirão.



Para a administração do estádio, o acordo integra a estratégia de valorização comercial dos espaços e diversificação das fontes de receita. "Essa parceria representa um avanço na valorização dos espaços comerciais do Mineirão. É uma união que fortalece a sustentabilidade do nosso modelo de negócios, amplia oportunidades e conecta instituições de grande relevância para Minas Gerais. Seguimos comprometidos com parcerias sólidas, de longo prazo e que gerem valor para todos", afirma Jacqueline Alves, diretora administrativo-financeira do Mineirão.



A iniciativa evidencia como a exploração comercial de espaços esportivos pode ir além da publicidade tradicional. Ao associar Sesc e Senac a um dos símbolos do futebol mineiro, o Sistema Fecomércio MG passa a ocupar um território de visibilidade recorrente, com potencial para fortalecer o reconhecimento das instituições e aproximar suas marcas de públicos diversos durante os três anos de contrato.



A operação acompanha um movimento de valorização dos naming rights de setores do estádio. Em outubro de 2026, a APVS Brasil ampliou sua presença comercial no Mineirão, incorporando o Setor Roxo Superior ao acordo que já contemplava o Roxo Inferior e a Tribuna APVS. O avanço mostra como o estádio pode oferecer diferentes propriedades comerciais às marcas, com exposição recorrente em jogos e oportunidades de relacionamento com o público.



Outro exemplo é o Camarote Brahma, que ganhou identidade renovada em 2024 e incorporou o serviço de chope da marca à experiência dos frequentadores. Nesse modelo, a associação vai além da presença visual e integra a marca ao ambiente e ao consumo durante os eventos. É uma referência para o novo Setor Sesc Senac, cuja efetividade dependerá também da capacidade de converter visibilidade em experiências e conexões com os públicos de interesse.



O desafio, como em qualquer projeto de naming rights, será fazer com que o novo nome ultrapasse a sinalização física e se incorpore à comunicação cotidiana do estádio. A exposição recorrente cria uma oportunidade, mas o retorno dependerá da consistência das ativações, da associação positiva com a experiência do público e da capacidade de transformar presença em reconhecimento e relevância para Sesc e Senac.

Briefing

FILARMÔNICA

A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais renova sua identidade visual com a Odd Comunicação, sob o conceito "Um universo inteiro em cada concerto". O projeto reforça o papel do branding na valorização de instituições culturais e na construção de conexões duradouras com seus públicos.

ESTRAGÉGIA

Inspirada nas formas, cores e texturas da Sala Minas Gerais, a nova identidade traduz visualmente a experiência da música. O trabalho, baseado em pesquisa qualitativa com diferentes públicos, mostra como estratégia e escuta podem orientar marcas mais coerentes com sua essência.

COMUNICAÇÃO:

Nascida em Belo Horizonte, a Odd Comunicação amplia sua atuação em projetos culturais ao conectar identidade, território e experiência de marca. Com trabalhos como Fartura Brasil e Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes, a agência evidencia o potencial da comunicação para gerar reconhecimento e valor no setor cultural.

INTERFACE

A Interface Comunicação, comandada pelo jornalista José Renato Lara, é a nova agência do Grupo EDJ, holding mineira sediada em Contagem, formada por seis empresas dos setores de distribuição, logística, tecnologia e inteligência comercial. A parceria coincide com a participação do grupo na Superminas 2026, de 27 a 29 de outubro, no Expominas, em Belo Horizonte.

PROJEÇÃO

Com faturamento projetado acima de R$ 425 milhões em 2026, o Grupo EDJ pretende alcançar R$ 3 bilhões até 2030. Com 33 anos de mercado, a Interface atuará na assessoria de imprensa e no fortalecimento da comunicação

estratégica do grupo, ampliando sua

visibilidade e destacando seus diferenciais

e planos de expansão.

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

O Boulevard Shopping BH e a Faculdade Senac oferecem o Boulevard Prepara, curso gratuito para jovens a partir de 18 anos, com 100 vagas. A formação presencial abrange Vendas, Atendimento ao Cliente e Marketing, com certificação ao final.

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OPORTUNIDADE

As aulas serão distribuídas em duas turmas noturnas, com até 50 participantes cada. O projeto prevê lanche, vale-transporte quando necessário e a criação de um banco de talentos para aproximar os alunos das oportunidades de trabalho nas lojas do shopping.