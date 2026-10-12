Animais
Crocodilos assustadores: conheça curiosidades impressionantes sobre esses predadores
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Os crocodilos ficam de boca aberta para regular a temperatura do corpo, pois não suam. Essa posição também os ajuda a assustar possíveis ameaças. Foto: Pixabay
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Esses répteis possuem cerca de 60 a 70 dentes afiados, que são constantemente renovados ao longo da vida. Esses dentes são perfeitos para agarrar e segurar a presa. Foto: Pixabay
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A cauda é forte e musculosa, usada para nadar com grande velocidade. Serve também como arma para golpear inimigos. Foto: pixabay
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Os crocodilos podem viver entre 70 e 100 anos em média. Alguns exemplares em cativeiro chegam a ultrapassar essa idade. Foto: Pixabay
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Eles são os maiores répteis do mundo hoje, com algumas espécies medindo mais de 6 metros. O crocodilo-de-água-salgada é o maior de todos. Foto: Imagem de Bishnu Sarangi por Pixabay
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Os crocodilos engolem pedras, chamadas gastrolitos, para ajudar na digestão e equilibrar o corpo ao nadar. Isso é comum entre os maiores exemplares. Foto: Youtube/Thiago Versiani
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A mordida do crocodilo é considerada a mais forte do reino animal, capaz de esmagar ossos. A força pode superar 3.500 libras por polegada quadrada. Foto: Youtube/ Animal Planet Brasil
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Os crocodilos botam ovos. Eles são répteis ovíparos e fazem ninhos na areia ou em vegetação perto da água, onde depositam de 20 a 80 ovos, dependendo da espécie. A fêmea costuma proteger o ninho até os filhotes nascerem. Foto: Pixabay
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Os maiores números de ataques ocorrem no sudeste da Ásia e norte da Austrália. Regiões de rios e manguezais concentram os casos. Foto: Pixabay
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Um exemplo famoso foi o ataque fatal a um pescador em 2017 na ilha de Bornéu. Ele foi surpreendido enquanto lavava as mãos no rio. Foto:
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Em 2005, uma inundação no sudoeste da Etiópia resultou na morte de 134 mortes. No entanto, 19 delas não foram causadas pela enchente, e sim pelos crocodilos que devoraram as vítimas. Foto: Youtube/Animal Planet Brasil
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Crocodilos vivem na África, Ásia, Austrália e Américas Central e do Sul. Habitam rios, pântanos e estuários. Foto: Pixabay
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Os crocodilos têm excelente visão, especialmente à noite, graças a uma camada reflexiva nos olhos chamada tapetum lucidum. Foto: Pixabay
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Seus olhos ficam no topo da cabeça, permitindo observar enquanto permanecem quase submersos. Foto: Pixabay
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Diferem dos jacarés porque têm focinho mais estreito e em forma de V. Além disso, nos crocodilos, os dentes da mandíbula inferior ficam visíveis mesmo com a boca fechada, o que não ocorre nos jacarés. Foto: Pexels/Pixabay
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Os crocodilos também têm mais uma diferença: preferem águas salobras, enquanto jacarés gostam de água doce, como aparece na foto. Foto: pixabay
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