O modelo de licenciamento da 5W English oferece a professores de inglês método, material, marca e suporte, sem o formato de franquia

A 5W English, braço de licenciamento da Global Way Idiomas, oferece a professores de inglês método, material didático, marca e suporte sem o formato de franquia. O profissional pode atuar como pessoa física, inclusive em cidades de menor porte, e não paga taxa de licenciamento no primeiro ano. A proposta parte de uma premissa: dominar o idioma e saber ensiná-lo são habilidades distintas. Segundo a empresa, o modelo foi pensado para quem tem proficiência em inglês, mas busca estrutura pedagógica e respaldo de marca para dar aulas. O cenário nacional ajuda a dimensionar a demanda. Levantamento do British Council de 2014, intitulado Demandas de Aprendizagem de Inglês no Brasil, apontou que cerca de 5% dos brasileiros com 16 anos ou mais declaram ter algum conhecimento do idioma. A trajetória dos fundadores, Maurileno Pappis e Reesha Dugan Pappis, começou com aulas particulares em Florianópolis, em 1994. A escola física Global Way foi inaugurada em janeiro de 2007, e a marca 5W surgiu em 2019. As duas frentes operam sob o mesmo CNPJ: a Global Way responde pela escola presencial, e a 5W English, pelo licenciamento de professores e pela produção de material. Atualmente, a rede reúne cerca de 100 professores licenciados e aproximadamente 2.300 alunos registrados no aplicativo. O método adotado é o lexical associativo, que faz comparações controladas entre português e inglês, além de utilizar exercícios de tradução orientada. A rotina de estudo se baseia no conceito de "cinco palavras por dia", com revisão de vocabulário por flashcards e áudios de imersão com falantes nativos, de cerca de 10 minutos, ouvidos pela manhã e à noite. O material combina livros físicos, usados em sala para anotações e escrita, e um aplicativo acessado pelo navegador. A plataforma reúne áudios vinculados aos livros por QR code, atividades interativas e leituras adaptadas ao nível de cada estudante. Cada módulo tem de 30 a 40 horas, no ritmo de um livro por semestre, e a coleção completa soma oito livros. Há conteúdo a partir dos 6 anos de idade. A cada dois módulos, o aluno recebe um certificado emitido pela coordenação nacional da 5W e pelo professor responsável. No modelo de negócio, a empresa não vende material diretamente ao aluno. O professor negocia o valor com o estudante, fica com a margem e solicita os livros à 5W English, que os envia ao endereço do aluno em qualquer parte do país, sem exigência de pedido mínimo. O investimento inicial se limita à aquisição de um lote de livros, compensado no repasse aos alunos. A partir do segundo ano, é cobrada uma anuidade parcelável em 12 vezes, atualmente, com custo mensal inferior a R$ 200. Segundo a empresa, abrir uma franquia de inglês em cidade pequena exige mais de R$ 50 mil. O licenciado tem acesso à plataforma 5W Academy, com videoaulas por faixa etária e treinamentos de marketing e vendas, além de integração individual, encontros periódicos e suporte em horário comercial. Por geolocalização, o aplicativo exibe ao usuário os quatro licenciados mais próximos. Há ainda um programa de indicação de camada única, no qual o professor que indica um colega recebe comissão sobre as compras do indicado enquanto o contrato estiver vigente. Maurileno Pappis, sócio e diretor comercial, afirma que o modelo foi concebido para quem busca profissionalização sem arcar com custos elevados. Segundo ele, o professor pode crescer na cidade onde vive, e o licenciamento é o ponto de partida para diferentes objetivos, seja ter a "agenda cheia, a sua escola, ou uma rede de escolas". Na área pedagógica, a condução da rede está a cargo da americana Reesha Dugan Pappis, sócia e diretora pedagógica. A direção afirma que a operação tem como foco o aprendizado do aluno acima de tudo. A rede recebe tanto pessoas sem experiência prévia em docência quanto professores com metodologia própria que desejam associar o trabalho a uma marca. Segundo a empresa, esse vínculo ganha peso fora dos grandes centros, onde o licenciado passa a oferecer aos estudantes material, aplicativo e certificação. Entre os exemplos citados está o de uma professora em Amargosa, no interior da Bahia. Com esse perfil de atuação, a 5W English planeja expandir a presença em cidades menores e localidades com poucos habitantes, por meio de professores que atuam de forma autônoma nas próprias regiões. Caso você tenha interesse em saber mais, entre em contato a partir dos seguintes números:

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