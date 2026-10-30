Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Fisioterapia ajuda na recuperação após cirurgia de próstata

Fisioterapia ajuda na recuperação após cirurgia de próstata

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
30/10/2026 17:41

compartilhe

×
Fisioterapia ajuda na recuperação após cirurgia de próstata
Fisioterapia ajuda na recuperação após cirurgia de próstata crédito: DINO

O câncer de próstata é o tumor mais frequente entre homens no Brasil, excluindo os de pele não melanoma. O Instituto Nacional de Câncer (INCA) projeta 77.920 novos casos anuais entre 2026 e 2028. Quando a doença avança, a prostatectomia radical pode ser indicada, mas o procedimento pode comprometer o esfíncter urinário e os nervos responsáveis pela ereção, resultando em incontinência e alterações da função sexual.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A fisioterapia pélvica masculina tem como objetivo fortalecer e coordenar os músculos do assoalho pélvico, que controlam a micção. O tratamento inclui exercícios específicos, orientações de hábitos, e, conforme a avaliação, recursos como biofeedback e eletroestimulação. Iniciar a reabilitação antes da cirurgia permite ao paciente aprender a contrair corretamente a musculatura; após a remoção da sonda, a prática é retomada sob liberação do urologista, podendo reduzir perdas involuntárias de urina e acelerar a recuperação da continência, embora os resultados variem entre os indivíduos.

A HP Fisio Group, rede de fisioterapia domiciliar presente nos 26 estados e no Distrito Federal, oferece acompanhamento pós?cirúrgico individualizado. O modelo de atendimento, realizado em domicílio, adapta o plano terapêutico às necessidades de cada paciente, seja em serviços públicos, clínicas ou em casa, sempre em alinhamento com o urologista responsável.

Para escolher um profissional, é fundamental considerar formação e experiência específicas em reabilitação pélvica masculina, bem como a integração com a equipe multidisciplinar que pode incluir urologistas, fisioterapeutas e outros especialistas. Sinais como perda de urina ao tossir, necessidade frequente de absorventes, urgência miccional, dor pélvica ou dificuldade de ereção indicam a necessidade de avaliação especializada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O acompanhamento fisioterapêutico integra o processo de recuperação funcional, contribuindo para a retomada da autonomia e da qualidade de vida. A atenção à saúde masculina deve se estender ao longo do ano, independentemente das campanhas de Novembro Azul, garantindo suporte contínuo aos pacientes submetidos à prostatectomia.



Website: https://hpfisioterapia.com.br/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay