Jean-Claude Van Damme completa 66 anos; relembre a trajetória do ator

Em 1996, Van Damme estreou na direção com “Desafio Mortal”, aventura na qual também atuou como protagonista. Apesar da sequência de trabalhos, sua carreira enfrentou dificuldades no fim dos anos 1990, quando parte de suas produções passou a ter distribuição mais limitada e menor repercussão comercial. A concorrência de novos nomes e as mudanças no mercado de filmes de ação contribuíram para uma fase menos expressiva. Ainda assim, ele manteve uma base de admiradores construída durante o auge de s Foto: Reprodução/@jcvd