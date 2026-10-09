Vizinho instala piscina de 2 mil litros no pátio interno de condomínio, mas moradores se preocupam e a busca pelo responsável vira parte do problema no prédio

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A prefeitura de Salamanca tenta localizar o morador responsável pela instalação de uma piscina de pequenas dimensões no pátio interior de um edifício no bairro de Garrido. A estrutura comporta cerca de 2.000 litros de água e causou preocupação entre os moradores, já que a edificação não aguenta essa carga. O caso começou em maio, quando o setor de Urbanismo recebeu uma comunicação alertando sobre a montagem na rua Camelias.

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Risco de colapso sobre as garagens

Com capacidade de até 2 metros cúbicos equivalentes a 2.000 litros de água, o peso acumulado alcança cerca de 2.000 quilos sobre o piso. Um relatório técnico municipal alerta que a carga representa sobrecarga superior a 500 quilos por metro quadrado, gerando risco extremo para a integridade do prédio.

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O peso excessivo ameaça colapsar a estrutura do pátio e desabar sobre as garagens subterrâneas. O local utilizado consiste em elemento comum do imóvel, sem pertencer ao uso privativo de nenhum proprietário, integrando um pátio interior compartilhado por várias comunidades.

Tentativas de notificação oficial

O "Boletín Oficial del Estado" divulgou o caso após tentativas da administração municipal para encontrar a pessoa responsável. O órgão realizou duas tentativas de notificação sem sucesso durante o mês de setembro e emitiu o anúncio oficial para exigir a retirada da instalação. O autor do ato pode enfrentar sanção urbanística por intervir em espaço compartilhado e comprometer a segurança predial.

A comunidade de proprietários apresentou a denúncia ao município. O bloco afetado foi construído em 1967 e possui quatro andares e térreo, sem espaços comuns livres.

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Especialistas explicam que o objeto não gera risco isoladamente, mas sim a concentração de grande volume de água em uma estrutura que não suporta essa dimensão. Diante da impossibilidade de localizar o autor, a própria comunidade de vizinhos precisa providenciar a retirada imediata da instalação para evitar problemas de segurança.