Parte de estrutura de prédio que desabou terá que ser demolida em Minas

A Defesa Civil de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, realizou nessa segunda-feira (20/7) uma vistoria no prédio que desabou no último domingo (19/7). O imóvel localizado no Bairro Jardim Pérola abrigava 14 moradores.

A avaliação técnica constatou que a estrutura que permaneceu de pé não pode ser recuperada e deve ser demolida por oferecer riscos de segurança à população.

A vistoria preliminar indicou que a construção não seguia os parâmetros corretos para funcionamento. "A estrutura da edificação apresentava incompatibilidade entre o dimensionamento da ferragem e a carga suportada pelos três pavimentos", relatou a Defesa Civil.

Engenheiros especializados da Secretaria Municipal de Planejamento (Seplan) e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-MG) também estiveram presentes durante a avaliação.

As causas da queda serão detalhadas no relatório final, que será encaminhado para o proprietário da construção, com a obrigação de ele realizar a demolição.

"Caso a demolição não ocorra no prazo, a prefeitura adotará as medidas legais cabíveis e executará o serviço de forma subsidiária, utilizando equipes especializadas e todos os protocolos de segurança necessários", explicou o coordenador da Defesa Civil, Geraldo Avelino.

A notificação determina que a demolição seja realizada com a máxima urgência, ainda nesta semana. A área permanecerá isolada até a conclusão dos trabalhos.

Imóvel restrito

Por questões de segurança, a Defesa Civil não permitiu a nenhum morador ter acesso ao imóvel afetado e retirar seus pertences. A remoção de objetos será feita de forma planejada, posteriormente com auxílio da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e demais órgãos envolvidos.

O imóvel abrigava seis famílias, com um total de 14 moradores, que estão sendo acompanhados pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS).

De acordo com a assistente social Roberta Ferreira, os moradores passaram a primeira noite em casas de familiares e, nessa segunda-feira, foram atendidos para atualização do Cadastro Único e recebimento de alguns benefícios. Eles podem chegar a ganhar aluguel social, se atendidos os critérios exigidos.

Alguns documentos de moradores, porém, ficaram retidos no imóvel interditado.

Durante o atendimento da ocorrência no domingo, duas vítimas foram resgatadas com vida e encaminhadas ao hospital da cidade. De acordo com a Seplan, não houve ferimentos graves.

Como isso afeta os vizinhos?

No mesmo lote, existe uma edificação vizinha que foi avaliada e não apresenta nenhum risco estrutural por se tratar de uma estrutura independente.

Porém, após a demolição, o proprietário do prédio que desabou deve apresentar um laudo estrutural para verificar se as modificações não afetaram a outra estrutura.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata