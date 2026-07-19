Vídeo mostra idosa em cadeira de rodas caindo após desabamento de prédio

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Um vídeo gravado após o desabamento parcial de um prédio de três pavimentos, na manhã deste domingo (19/7), no Bairro Jardim Pérola, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, mostra o momento em que uma idosa em cadeira de rodas cai de uma parte elevada da estrutura comprometida.

Segundo informações preliminares, a mulher teria deslocado a cadeira em direção a uma porta do imóvel e acabou despencando. Pelo menos três pessoas ficaram feridas no desabamento. Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas.

Entenda

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 9h. De acordo com o capitão Danilo Bruner, quando as equipes chegaram ao local, constataram que a edificação, que passava por obras, havia sofrido um colapso parcial. "As vítimas não estavam totalmente soterradas, mas ficaram parcialmente presas sob a estrutura de alvenaria. Elas foram retiradas pelas guarnições e encaminhadas para atendimento médico", explicou.

Após o resgate, os bombeiros realizaram uma varredura em todo o imóvel com o auxílio de cães para verificar se havia outras vítimas sob os escombros, pois havia informações que estava sendo realizada uma obra no local. Segundo a corporação, nenhuma outra pessoa foi localizada.

Área permanece interditada

Além do atendimento às vítimas, as equipes identificaram risco de novos desabamentos em todo o bloco da edificação. Por isso, moradores de imóveis vizinhos foram orientados a deixar suas residências preventivamente.

"Verificamos que o bloco inteiro apresenta risco de queda. Há partes da estrutura sustentadas apenas por ferragens muito finas, que podem ceder a qualquer momento. A orientação é de que a população não ultrapasse o isolamento até a liberação da área", afirmou Bruner.

Falhas estruturais

A Defesa Civil Estadual e a Defesa Civil Municipal fizeram uma vistoria inicial no prédio e constataram sinais de comprometimento estrutural. Segundo o sargento Igor Martins, da 8ª Região Integrada de Defesa Civil (8ª REDEC), a inspeção realizada neste domingo foi apenas visual, enquanto um engenheiro faz uma análise técnica mais detalhada.

"O engenheiro está avaliando se o problema foi provocado pela intervenção na obra ou por falhas na própria estrutura. O mais importante é que não houve vítimas fatais", afirmou.

Ainda de acordo com o militar, já é possível observar indícios de problemas construtivos, embora ainda não seja possível afirmar quando surgiram. "Visualmente percebemos falhas estruturais. Ainda não sabemos se são recentes ou antigas, mas a edificação aparentava ser robusta e, ao mesmo tempo, muito frágil, colocando vidas em risco", disse.

Entre os pontos observados, está um pilar sem sustentação aparente. "Na parte frontal existe um pilar praticamente flutuando, sem apoio. Não podemos afirmar que essa foi a causa do desabamento, mas pode ter contribuído para o colapso da estrutura", completou.

A Secretaria Municipal de Obras disponibilizou um caminhão Munck para auxiliar na retirada dos escombros, enquanto o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (CREA-MG) acompanha a ocorrência. Uma nova inspeção técnica deve definir se o restante da edificação poderá ser recuperado ou se será necessária a demolição.

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Até a conclusão dos trabalhos, a via permanecerá totalmente interditada para veículos e pedestres, e a orientação é de que a população respeite o isolamento por causa do risco de novos desabamentos.