Segurança na piscina: 7 itens essenciais para evitar acidentes em casa

Ter uma piscina em casa é um convite à diversão, mas a segurança precisa ser prioridade absoluta para evitar acidentes graves. Afogamentos podem acontecer em poucos segundos e de forma silenciosa, representando um risco constante, especialmente para crianças, idosos e até mesmo animais de estimação. A prevenção é a ferramenta mais eficaz para garantir que os momentos de lazer não se transformem em tragédias.

A boa notícia é que grande parte desses incidentes pode ser evitada com a instalação de equipamentos específicos e a adoção de hábitos de vigilância. Inclusive, a Lei nº 14.327/2022 tornou obrigatória a instalação de dispositivos de segurança em piscinas no Brasil, reforçando a importância do tema. Investir em barreiras físicas e dispositivos de alerta cria um ambiente mais controlado e seguro para toda a família. Conheça sete itens essenciais para proteger sua piscina:

1. Cercas de proteção: funcionam como a principal barreira física de acesso à piscina. Para serem eficazes, devem ter no mínimo 1,20 metro de altura, conforme a norma técnica ABNT, vãos que impeçam a passagem de uma criança e portões com fechamento automático e travas de segurança que os pequenos não consigam alcançar ou abrir.

2. Capas de segurança: diferentes das capas térmicas ou de limpeza, as de segurança são projetadas para suportar o peso de uma pessoa, evitando quedas acidentais na água. Elas devem ser fixadas corretamente em toda a extensão da piscina sempre que não estiver em uso.

3. Alarmes de piscina: existem diversos modelos no mercado. Alguns são instalados na borda e disparam um alerta sonoro ao detectar ondas causadas por uma queda na água. Outros funcionam por meio de pulseiras colocadas nas crianças, que ativam um alarme caso entrem em contato com a água.

4. Ralos anti-sucção: os ralos de fundo são um perigo oculto, pois a força da sucção pode prender cabelos, braços ou pernas. A instalação de dispositivos anti-sucção, que distribuem o fluxo da água, é fundamental. Além disso, as normas de segurança recomendam que a piscina tenha no mínimo dois ralos de fundo com distância de 1,5 metro entre si para dividir a força da sucção.

5. Boias e coletes salva-vidas: equipamentos de flutuação devem estar sempre disponíveis e em local de fácil acesso na área da piscina. É importante lembrar que boias de braço e outros itens infláveis são brinquedos e não substituem os coletes salva-vidas homologados.

6. Piso antiderrapante: a área ao redor da piscina fica constantemente molhada, aumentando o risco de escorregões e quedas. Utilizar um piso ou revestimento antiderrapante na borda e no entorno é uma medida simples que previne muitos acidentes.

7. Kit de primeiros socorros e telefone: em caso de emergência, cada segundo conta. Manter um telefone (de preferência um celular) por perto e um kit básico de primeiros socorros à mão pode ser decisivo. Tenha os números de emergência, como o do SAMU (192) e do Corpo de Bombeiros (193), sempre visíveis.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.