GRANDE BH
Buscas por jovem arrastado para galeria entram no 2º dia
Jovem de 23 anos desapareceu após ser arrastado pela água durante chuva que abriu uma cratera enquanto ele tentava escoar a água que alagava uma casa
-
Na segunda-feira (9/3), os militares percorreram cerca de 500 metros dentro da estrutura Foto: Edesio Ferreira/ EM/ D.A Press
-
Durante a tentativa de drenagem, parte do solo cedeu e a força da água arrastou o rapaz para dentro da galeria, que teria sido improvisada por moradores da região Foto: Edesio Ferreira/ EM/ D.A Press
-
Segundo os bombeiros, o jovem estava com outras duas pessoas tentando abrir um buraco em um muro para escoar a água da chuva que invadia a casa de uma vizinha Foto: Edesio Ferreira/ EM/ D.A Press
-
O jovem de 24 anos desapareceu após ser arrastado pela água para dentro de uma galeria de drenagem durante uma enxurrada Foto: Edesio Ferreira/ EM/ D.A Press
-
-
Márcia Cristina de Souza Ferreira, professora e moradora da Rua São João del-Rei, relatou que a casa dela foi invadida pela água por volta das 14h Foto: Edesio Ferreira/ EM/ D.A Press
-
A galeria tem cerca de 1,2 metro de altura, três metros de largura e aproximadamente 500 metros de extensão, Foto: Edesio Ferreira/ EM/ D.A Press
-
Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais retomaram os trabalhos por volta das 6h Foto: Edesio Ferreira/ EM/ D.A Press
-