Mercado de leilões cresce com juros altos e preços elevados

Em um cenário de alta de preços no mercado automobilístico convencional e crescimento no volume de vendas de carros usados e seminovos, os leilões se consolidam como uma alternativa concreta para quem busca compra segura e econômica.

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Com o mercado crescendo, a Sodré Santoro, maior casa de leilões da América Latina, há 47 anos no mercado brasileiro, aposta no setor de veículos como um dos grandes pilares de crescimento. Em um ano, a casa realiza cerca de 1.500 leilões, com taxa média de conversão entre 75% e 93%. Representando cerca de 40% de todos os seus leilões, com mais de 800 automóveis leiloados por mês, a organização desenvolveu um modelo de compra e venda simples, com o objetivo de tirar dúvidas e atrair quem nunca participou de um leilão.

Segundo a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (FENAUTO), o desempenho do mercado de veículos usados e seminovos encerrou 2025 com 18,5 milhões de unidades comercializadas, um crescimento de 17,3% em relação ao ano anterior. O resultado reforça a relevância do mercado secundário na dinâmica do setor automotivo brasileiro, abrindo espaço para a análise do papel dos leilões na circulação desses ativos.

A diversidade de veículos disponíveis é um dos fatores que contribuem na ampliação de alcance dos leilões. Além de automóveis recuperados de financiamentos, apresentam diferentes cores e modelos, incluindo híbridos e zero-quilômetro. Essa variedade permite atender diferentes perfis de compradores, desde consumidores que buscam um carro para uso próprio até lojistas e revendedores interessados em oportunidades de negócio.

Para tornar a experiência mais acessível, a Sodré Santoro disponibiliza informações sobre os veículos, incluindo fotos, documentação e condições específicas de cada lote. O primeiro passo é realizar um cadastro gratuito no site, sem compromisso de participação.

Em seguida, é necessário ler o edital do evento desejado e se habilitar. Os interessados podem consultar as regras antes de participar e, quando disponível, avaliar opções de financiamento por meio de instituições parceiras. Outra dúvida comum nessa etapa é sobre veículos sinistrados, que representa uma parcela pequena das opções disponíveis. O mercado inclui automóveis recuperados de financiamento, renovação de frota de empresas e locadoras, veículos originários de processos judiciais e até das próprias montadoras, de carros 0km. Especializada na gestão de ativos judiciais, extrajudiciais e corporativos, a Sodré Santoro atua com veículos de todas essas origens.

Além do acesso a documentação completa, é possível fazer uma vistoria presencial em um dos 12 pátios da Sodré Santoro, na grande São Paulo, interior de São Paulo e Curitiba, onde mais de 800 veículos estão disponíveis. A participação no leilão acontece em tempo real, de forma online, com transmissões feitas em estúdios próprios, ou presencial.

“Os nossos leilões representam uma oportunidade real para o consumidor brasileiro adquirir veículos de qualidade, com segurança jurídica e a preços abaixo do mercado convencional. Nosso objetivo é tornar esse processo cada vez mais acessível, especialmente para quem nunca participou de um leilão”, afirma Flávio Sodré Santoro, CEO da Sodré Santoro.

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Os leilões de automóveis movimentam também o mercado de revenda, já que podem ser arrematados por valores que chegam a 30% mais baratos que a tabela FIPE. É nesse cenário que a Sodré Santoro acompanha as oportunidades de expansão do setor em 2026, impulsionadas pela procura por alternativas de compra e pela movimentação do mercado de veículos usados e seminovos.