Semana da Transformação em Saúde coloca futuro da medicina em debate

Inteligência artificial, medicina baseada em valor, auditoria em ortopedia, segurança, incorporação de tecnologias e novas regras de fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estão entre os temas da Semana da Transformação em Saúde, de 27 a 30 de outubro, no Multiplan Hall, em Ribeirão Preto.

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Promovido pela Unimed Federação Nordeste Paulista, o encontro reúne a 6ª TechWeek, o 9º Fórum de Ortopedia e Traumatologia da Unimed Ribeirão Preto e o 7º Congresso Nacional OPMED. A agenda aborda assistência ao paciente, avaliação científica, regulação, sustentabilidade dos sistemas, gestão hospitalar e das operadoras, segurança jurídica e incorporação de novos recursos. A programação é voltada a médicos, pesquisadores, residentes, gestores, profissionais da saúde suplementar, empresas de tecnologia, hospitais, fornecedores e integrantes da cadeia de órteses, próteses e materiais especiais (OPME).

Para Daniel Martiniano Haber, diretor-presidente da Unimed Federação Nordeste Paulista, o encontro favorece uma análise das mudanças em curso na área. "O setor da saúde passa por mudanças que exigem das instituições uma visão de longo prazo. Cabe também à Federação criar espaços que ajudem cooperativas e profissionais a antecipar cenários, compreender tendências e tomar decisões com mais informação. A programação foi concebida com esse olhar: trazer para o presente um debate que terá impacto sobre a saúde nos próximos anos", afirma.

Tecnologia além da área de TI

A 6ª TechWeek, nos dias 27 e 28, aborda transformações digitais na gestão das operadoras e na rotina hospitalar, tendências tecnológicas, inteligência artificial, novos modelos de atendimento e gestão de equipes.

A futurista e engenheira Martha Gabriel, PhD em Artes, apresentará a palestra "Visão de futuro e o próximo nível da saúde". Piero Franceschi, CEO da StartSe Consulting, tratará de "A Nova Saúde: tendências, disrupções e o futuro da saúde suplementar". O médico Emerson Gasparetto, fundador e CEO da MD Educação, discutirá gestão de pessoas na saúde digital e ecossistemas de saúde.

A TechWeek terá ainda o Unimed AI Racer, hackathon voltado à inovação e à inteligência artificial. A atividade propõe a equipes multidisciplinares o desenvolvimento de protótipos para desafios da saúde suplementar, com aplicações direcionadas a cooperados, colaboradores e beneficiários.

Ortopedia: auditoria, judicialização e protocolos

No dia 28, das 14h às 18h, o Fórum de Ortopedia e Traumatologia conecta agentes do setor, com foco na redução de atritos que predispõem à judicialização.

O médico Marcio de Castro Ferreira, pós-doutor e integrante do Grupo de Cirurgia de Joelho da Unifesp, apresentará "Auditoria em ortopedia: conflito ou construção conjunta?". O advogado Ricardo Sordi Marchi, sócio responsável pela área de consumidor e direito da saúde do Brasil Salomão e Matthes Advocacia, abordará a judicialização.

Valério Ribeiro, assessor jurídico da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) e de outras entidades médicas, discutirá segurança jurídica e proteção profissional do ortopedista. Renato Faria, coordenador da Auditoria Médica da Unimed Ribeirão Preto, tratará de protocolos assistenciais e redução de conflitos entre médicos e operadoras.

OPMED: assistência e incorporação tecnológica

Nos dias 29 e 30, o 7º Congresso Nacional OPMED leva o debate para especialidades, procedimentos e tecnologias relacionados a órteses, próteses e materiais especiais, reunindo temas clínicos, regulatórios, econômicos e jurídicos.

Participa o cirurgião Sidney Klajner, presidente do Hospital Israelita Albert Einstein desde 2016, instituição que ocupa a 16ª posição no ranking The World's Best Hospitals 2026 (Newsweek/Statista), mantendo-se como o hospital mais bem colocado da América Latina. Membro do conselho do Institute for Healthcare Improvement (IHI), Klajner é autor de "A Revolução Digital da Saúde", porta-voz do ODS 3 pelo Pacto Global da ONU no Brasil e apontado pela FGV entre as dez lideranças de maior presença no LinkedIn no país.

A agenda inclui o médico Filipe Costa, especialista em cirurgia robótica e com atuação em Value-Based Health Care (VBHC), modelo que relaciona resultados para o paciente e recursos empregados na assistência. O jornalista Carlos Andreazza, âncora da CBN e colunista de O Globo, analisará as perspectivas do cenário nacional.

Também participam o neurocirurgião Luciano Furlanetti (Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto); Ismael Lombardi, com "Tecnologia em Neurocirurgia"; José Mario Alves Junior, doutor em Ciências Médicas e coordenador de Gestão e Valor em Saúde da Unimed Campinas; e Mário Francisco Real Gabrielli, com "Bucomaxilofacial de Alta Complexidade: Cirurgia Ortognática, Reconstrução Mandibular e Inovação em OPME", entre outros palestrantes.

Serão mais de 15 horas de conteúdo sobre evidências científicas, avaliação regulatória, definição de indicação, capacitação, infraestrutura, negociação, auditoria e acompanhamento de resultados. A Semana terá espaços para expositores e para a aproximação entre operadoras, hospitais, fabricantes, distribuidores, empresas de tecnologia e prestadores especializados.

Conhecimento científico e decisão assistencial

A relação entre evidências, protocolos e decisões na assistência e na gestão também integra a agenda, com conteúdos sobre tratamentos, dispositivos, procedimentos, planejamento, custos, segurança e avaliação de resultados.

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Segundo Paulo G. S. Cruz Filho, diretor de OPME e vice-presidente da Federação, a programação conecta profissionais de diferentes etapas dessas decisões. "Na prática, as decisões em saúde envolvem agentes diversos. Uma indicação médica pode repercutir na gestão, na regulação e na cadeia de fornecimento, assim como uma mudança tecnológica ou normativa pode alterar a rotina assistencial. Reunir profissionais de referência no mercado durante a Semana de Transformação em Saúde permite confrontar experiências e compreender melhor os efeitos de cada decisão ao longo desse percurso", afirma.