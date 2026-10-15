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"THE GREATEST SHOW ON EARTH"

U2 já tocou em BH? Relembre as passagens da banda pelo Brasil

Banda irlandesa passou apenas por Rio e SP em turnês anteriores; agora, grupo liderado por Bono confirma nova turnê no país com datas para 2027

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Ana Clara Moyen*
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Ana Clara Moyen*
Repórter
Jornalista multimídia em formação pela UFMG
15/10/2026 16:09

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U2 já tocou em BH? Relembre as passagens da banda pelo Brasil
Bono, do U2, no palco do Morumbi em 2011 crédito: Paulo Whitaker

O U2 anunciou nesta quinta-feira (15/10) as primeiras datas de sua nova turnê, “The greatest show on earth”. Nos dias 10 e 12 de março de 2027, a banda volta ao Brasil e se apresenta no MorumBis, em São Paulo.

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Em todas as turnês anteriores realizadas no Brasil, o grupo concentrou apresentações exclusivamente nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo e nunca veio à Belo Horizonte. A nova visita mantém o padrão histórico ao contemplar apenas a capital paulista na rota dos músicos.

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1998: estreia com a Popmart Tour

A primeira passagem da banda pelo país ocorreu em 1998 para promover o álbum "Pop". Naquela ocasião, os músicos dividiram a agenda entre os palcos cariocas e paulistas:

  • 27 de janeiro de 1998: Autódromo Internacional Nelson Piquet, no Rio de Janeiro

  • 30 de janeiro de 1998: Estádio do Morumbi, em São Paulo

  • 31 de janeiro de 1998: Estádio do Morumbi, em São Paulo

Os shows se iniciaram com “Mofo” e seguiram com outros hits do álbum, como “Staring at the sun” e “Discotheque”.

2006: visita rápida com a Vertigo Tour

Na turnê de apoio ao álbum “How to dismantle an atomic bomb”, o U2 fez duas apresentações no Brasil. Desta vez concentradas apenas em São Paulo, o grupo fez shows nos seguintes dias:

  • 20 de fevereiro de 2006: Estádio do Morumbi, em São Paulo

  • 10 de fevereiro de 2006: Estádio do Morumbi, em São Paulo

A turnê levava o nome do single destaque do álbum, “Vertigo”, que esteve na setlist dos shows ao lado de “City of blinding lights” e “Sometimes you can't make it on your own”.

2011: U2 360 Tour em São Paulo

Anos depois, o conjunto retornou com a turnê "U2 360 Tour". O destaque dos shows era o palco circular, chamado de “The claw”, que permitia que o público rodeasse a banda em 360º graus. A série de apresentações ocupou o Morumbi em três noites:

  • 9 de abril de 2011: Estádio do Morumbi, em São Paulo

  • 10 de abril de 2011: Estádio do Morumbi, em São Paulo

  • 13 de abril de 2011: Estádio do Morumbi, em São Paulo

Os shows contaram com diversas músicas de todos os seus álbuns mais famosos. “All that you can't leave behind”, “Achtung baby” e “No line on the horizon” foram os mais tocados.

2017: última visita com a Joshua Tree Tour

A mais recente passagem da banda pelo Brasil ocorreu em outubro de 2017. A turnê homenageou os 30 anos do álbum "Joshua tree" e reuniu o público em quatro apresentações no Estádio do Morumbi:

  • 19 de outubro de 2017: Estádio do Morumbi, em São Paulo

  • 21 de outubro de 2017: Estádio do Morumbi, em São Paulo

  • 22 de outubro de 2017: Estádio do Morumbi, em São Paulo

  • 25 de outubro de 2017: Estádio do Morumbi, em São Paulo

A setlist contou com 11 músicas do quinto álbum de estúdio do U2, incluindo alguns de seus maiores hits, como “I still haven't found what I'm looking for” e “With or without you”.

Nova turnê confirmada para 2027

O retorno do U2 ao território brasileiro conta com duas apresentações agendadas para o MorumBis, em São Paulo: dias 10 e 12 de março de 2027. Os shows integram a turnê "The greatest show on earth".

A excursão vai promover o álbum "Carnaval de luz", cujo lançamento está previsto para 13 de novembro de 2026. Até o momento, apenas 3 canções estão disponíveis: “Silencio”, “Street of dreams” e o single que dá nome à turnê, “The greatest show on earth".

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria


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