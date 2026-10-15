Flávio após Cleitinho se emocionar e passar mal: "Achei ele magro"

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República, desejou melhoras ao senador e governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), após o parlamentar passar mal no Senado Federal nesta quinta-feira (15/10). Durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, Flávio comentou a aparência física do aliado e disse que o achou mais magro no último encontro entre os dois.

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“Da última vez que eu encontrei o Cleitinho, eu achei ele meio magro, de verdade. Estava muito magro”, afirmou Flávio. Na sequência, parabenizou o mineiro pela vitória na disputa pelo governo estadual e desejou sua recuperação.

A manifestação ocorreu durante uma transmissão em que Flávio estava acompanhado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e do senador eleito Guilherme Derrite (PL-SP).

Cleitinho passou mal após discurso no Senado

Cleitinho precisou de atendimento médico depois de discursar no plenário do Senado. O senador cobrou humildade do governador em exercício, Mateus Simões (PSD), para conduzir a transição entre mandatos. Governador eleito em primeiro turno, Cleitinho declarou que fará auditorias em contratos do governo de Minas.

Durante a fala, o parlamentar também criticou a escala de trabalho 6x1 e comparou as condições enfrentadas por trabalhadores com as dos integrantes do Congresso Nacional.

O senador questionou a jornada de trabalho de brasileiros que recebem cerca de R$ 1,6 mil por mês e criticou benefícios concedidos aos parlamentares, como auxílio-alimentação e plano de saúde. Em um dos momentos do pronunciamento, afirmou que políticos não teriam moral para falar sobre o trabalho da população.

Ao final do discurso, Cleitinho se emocionou ao falar sobre a possibilidade de aquela ser sua última manifestação no Senado, em razão da eleição para o governo de Minas. Ele agradeceu à família, aos assessores e aos eleitores e mencionou a morte do pai e do irmão Matheus.

Segundo a assessoria do senador, ele apresentou um pico de pressão arterial e frequência cardíaca um pouco elevada. Cleitinho passou por exames de eletrocardiograma e de enzimas cardíacas, que tiveram resultados normais. Após receber medicação e hidratação, apresentou melhora, foi liberado em bom estado de saúde e recebeu orientação de repouso.

Agenda de campanha em Minas

Cleitinho foi eleito governador de Minas Gerais no primeiro turno das eleições de 2026. O parlamentar havia sido cotado para participar de um evento de campanha de Flávio Bolsonaro em Capelinha, no Vale do Jequitinhonha, mas a participação foi cancelada após o mal-estar.

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O ato, organizado por Nikolas Ferreira e chamado de “Bloquinho do 22”, tinha como objetivo mobilizar eleitores para a candidatura de Flávio no segundo turno da disputa presidencial.