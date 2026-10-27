Legado e imagem de Zagallo em documentário da Netflix pode ter sido produzido sem autorização dos herdeiros

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A Netflix, por sua vez, informou que não conseguiu realizar uma pesquisa solicitada judicialmente porque os dados fornecidos eram insuficientes para localizar uma assinatura em sua plataforma. A empresa só não deixou claro se seria uma assinatura em um possível contrato, ou assinatura comum dos serviços da plataforma.

Leia Mais Zagallo utilizou conta bancária com saldo de R$ 8,4 milhões para doações milionárias ao filho caçula Filha de Volpi irá examinar obras de Abilio Diniz em disputa judicial

As duas manifestações levantam questionamentos sobre eventuais relações comerciais envolvendo o legado audiovisual do tetracampeão. Até o momento, porém, os documentos analisados não esclarecem se houve autorização para a utilização da imagem de Zagallo na produção, contratos de licenciamento ou pagamentos relacionados.

Fontes da coluna informam que algumas famílias de jogadores retratados na série também não teriam sido procurados pela produtora

Ausência de autorização pode levar à Justiça

A utilização da imagem de uma pessoa falecida pode envolver direitos da personalidade, interesses patrimoniais e questões sucessórias. O artigo 20 do Código Civil prevê hipóteses em que a divulgação ou utilização da imagem pode ser proibida pela justiça a pedido dos herdeiros.

Caso seja constatado o uso indevido da imagem, os familiares poderão avaliar as medidas judiciais cabíveis, como pedidos de indenização ou de interrupção da utilização da imagem.

Como o patrimônio de Zagallo ainda está em inventário, a eventual existência de contratos relacionados à exploração comercial de sua imagem também pode ter repercussões na apuração patrimonial, já que existe a necessidade de prestação de contas pelo inventariante.

Posicionamento dos envolvidos

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A defesa de Mário César recusou-se a comentar o caso. Os representantes de Paulo, Maria Emília e Maria Cristina também foram procurados, mas não responderam até a publicação desta matéria. A Netflix e O2 Filmes ainda não se manifestaram. Caso se manifestem posteriormente, seus posicionamentos poderão ser incorporados ao texto.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.