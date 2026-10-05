Assine
overlay
Início Política
DEBATE

Vozes da Constituição: evento reúne criadores da Carta Magna de 88

Evento gratuito e online celebra a Constituição: Ives Gandra e Marco Aurélio Mello debatem os desafios do Direito e da democracia para o futuro

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
05/10/2026 15:32 - atualizado em 05/10/2026 15:32

compartilhe

×
Vozes da Constituição: evento reúne criadores da Carta Magna de 88
Ives Gandra Martins, Patrono da EBRADI, é um dos debatedores no evento &quot;Vozes da Constituição&quot; crédito: Antonio Cunha/CB/D.A Press

Para celebrar o Dia da Constituição, em 5 de outubro, a EBRADI promove um encontro online e gratuito que discute a história constitucional brasileira, o Direito e os caminhos da democracia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O evento "Vozes da Constituição" propõe um diálogo sobre a construção da Carta Magna de 1988, seus impactos e os desafios para o futuro. A iniciativa é uma parceria da EBRADI com o Instituto Ives Gandra.

Reprodução

Leia Mais

O encontro reunirá nomes que participaram da construção e interpretação da Constituição. Estarão presentes Ives Gandra Martins, Patrono da EBRADI, Bernardo Cabral, Marco Aurélio Mello, Guilherme Afif Domingos e Manoel Gonçalves Ferreira Filho, entre outras referências do Direito brasileiro.

A condução do debate será de João Batista Pacheco Antunes de Carvalho, Presidente da EBRADI e Procurador Jurídico Geral da Ânima Educação, ao lado do professor Wilson Victorio Rodrigues, CEO do Instituto Ives Gandra.

Como assistir ao evento

O encontro acontece hoje, 5 de outubro, a partir das 19h. A transmissão será realizada por meio do seguinte link: https://www.youtube.com/watch?v=Q0VdVK3o0Jc.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay