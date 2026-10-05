Vozes da Constituição: evento reúne criadores da Carta Magna de 88

Para celebrar o Dia da Constituição, em 5 de outubro, a EBRADI promove um encontro online e gratuito que discute a história constitucional brasileira, o Direito e os caminhos da democracia.

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O evento "Vozes da Constituição" propõe um diálogo sobre a construção da Carta Magna de 1988, seus impactos e os desafios para o futuro. A iniciativa é uma parceria da EBRADI com o Instituto Ives Gandra.

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O encontro reunirá nomes que participaram da construção e interpretação da Constituição. Estarão presentes Ives Gandra Martins, Patrono da EBRADI, Bernardo Cabral, Marco Aurélio Mello, Guilherme Afif Domingos e Manoel Gonçalves Ferreira Filho, entre outras referências do Direito brasileiro.

A condução do debate será de João Batista Pacheco Antunes de Carvalho, Presidente da EBRADI e Procurador Jurídico Geral da Ânima Educação, ao lado do professor Wilson Victorio Rodrigues, CEO do Instituto Ives Gandra.

Como assistir ao evento

O encontro acontece hoje, 5 de outubro, a partir das 19h. A transmissão será realizada por meio do seguinte link: https://www.youtube.com/watch?v=Q0VdVK3o0Jc.

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