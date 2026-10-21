LEPAS Abre Primeira “Global Elegant Lifestyle Week” e Recebe Usuários de Todo o Mundo em Wuhu

WUHU, China, Oct. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- De 19 a 23 de outubro, o Chery International User Summit 2026 reunirá usuários, representantes da mídia e parceiros do ecossistema de diversos países e regiões em Wuhu. Sob o tema “High Tech for Our Future Life” (Alta Tecnologia para a Nossa Vida Futura), a cúpula explorará o futuro da mobilidade e dos estilos de vida inteligentes, de baixa emissão de carbono e sustentáveis.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Durante a cúpula, a Chery Auto apresentará os avanços na fabricação de energia verde, no carregamento inteligente e na tecnologia de táxis-robô. Paralelamente, a AiMOGA Robotics demonstrará serviços inteligentes por meio de interações ao vivo com o público. Do carregamento inteligente e da condução autônoma à robótica, a tecnologia está tornando o dia a dia mais prático. As expectativas de mobilidade evoluíram para além do simples deslocamento: hoje, o conforto e a qualidade de vida ganharam papel central na escolha dos usuários. Por meio de experiências interativas e intercâmbios globais, a cúpula explorará como a inovação enriquece o dia a dia, estreitando a conexão direta entre as marcas e seus usuários.

Como marca premium de veículos elétricos novos (NEVs) da Chery Auto, a LEPAS atende às expectativas dos usuários em relação a design diferenciado, praticidade inteligente e conforto por meio dos seus três pilares principais: Leopard Aesthetics (Estética Leopard), Elegant Technology (Tecnologia Elegante) e Exquisite Space (Espaço Requintado). Com o lançamento e a entrega global da linha NEVs, os usuários da LEPAS passaram a vivenciar esses pilares em primeira mão. Desde as primeiras impressões do exterior e do interior de um veículo no showroom até os deslocamentos diários e viagens mais longas, os usuários descobrem o significado de “Drive Your Elegance” (Dirija sua elegância) por meio de experiências reais de condução.

Com a expansão dessas experiências para diferentes mercados, preferências locais, condições de vias e estilos de vida moldam diferentes perspectivas sobre a elegância. A cúpula reúne essas experiências e histórias pessoais em Wuhu, para que a LEPAS e usuários globais tenham a oportunidade de trocar ideias e colaborar pessoalmente.

No dia 18 de outubro, a LEPAS lançou a primeira Global Elegant Lifestyle Week. Os primeiros proprietários de modelos LEPAS, parceiros da marca, veículos de comunicação do setor e parceiros globais de estilo de vida elegante de diferentes regiões começaram a chegar a Wuhu para o evento, realizado sob o tema “TOGETHER IN ELEGANCE”.

Durante a semana, participantes explorarão a elegância por meio de quatro dimensões: design, tecnologia, condução e estilo de vida. Eles compartilharão experiências de condução, trocarão perspectivas culturais sobre estética e explorarão o estilo de vida elegante em diferentes culturas com a LEPAS. O feedback dos participantes servirá de base para o desenvolvimento de produtos, serviços e da marca LEPAS.

Ao longo da semana, a LEPAS dará vida à elegância por meio de experiências compartilhadas. A LEPAS Global Journey of Elegant Driving e as demonstrações práticas mostrarão a condução tranquila em estradas reais e a conveniência da tecnologia inteligente em cenários cotidianos. O novo veículo-conceito da LEPAS oferecerá uma visão do design da mobilidade do futuro, enquanto a Global Elegance Night (Noite da Elegância Global) reunirá diferentes culturas e histórias pessoais.

Além das experiências de condução, a LEPAS busca construir conexões mais profundas com usuários e parceiros globais por meio de ideias compartilhadas e colaboração. Os relacionamentos formados em Wuhu se estenderão para além do evento, trazendo a visão de elegância da LEPAS para o cotidiano.

Sobre a LEPAS

LEPAS é a marca Premium de Veículos de Nova Energia (NEV) da Chery Auto, dedicada a criar experiências de mobilidade elegantes para usuários em todo o mundo. Focada em se tornar a marca de preferência para um estilo de vida de mobilidade elegante, a LEPAS une a Estética Inspirada no Leopardo, a Tecnologia Elegante e um Espaço Requintado — transformando a elegância em uma experiência de condução que você pode ver, sentir e confiar. Apoiada por uma crescente rede global de revendedores com mais de 500 pontos de vendas e serviços, a LEPAS está expandindo sua presença internacional com suas operações localizadas, oferecendo produtos e experiências adaptadas aos usuários nos mercados globais.

Contato com a Mídia

Nome da Empresa: LEPAS International

Pessoa de Contato: Vincy Wang

E-mail: GlobalPR@lepasinternational.com

Website Oficial da Empresa: https://lepasinternational.com/

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Fotos deste comunicado disponíveis em:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d3ec1b83-abec-42d9-ac19-72c1a8f53777/por

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d660e395-9de2-4df6-9d9e-f9fc5a14429c/por

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9850429)