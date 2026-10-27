Ferramentas financeiras ajudam comerciantes a gerir negócio

Pequenos e médios comerciantes podem encontrar oportunidades de economia ao analisar as taxas cobradas nas operações financeiras e conferir se os valores das vendas foram recebidos corretamente. Essa é a proposta da ExBônus, fintech do Grupo EDJ, holding mineira com atuação nos setores de distribuição e soluções para o varejo, que será apresentada oficialmente ao mercado durante a Superminas Food Show, de 27 a 29 de outubro, no Expominas, em Belo Horizonte.

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A empresa oferece soluções financeiras aos clientes das distribuidoras P&P e Avante, também integrantes do grupo, e agora apresenta seus serviços a outros empreendedores do setor. A ExBônus oferece maquininha de cartão compatível com todas as bandeiras de débito e crédito, com ativação em até 48 horas após o credenciamento, além de conta digital, Pix, emissão de boletos, cobranças e pagamento de tributos.

Entre os serviços estão o Raio-X da Economia, voltado à análise das condições financeiras do estabelecimento, e a conciliação financeira, que confere vendas, tarifas, antecipações e valores recebidos para identificar possíveis divergências, cobranças indevidas e recebimentos pendentes. Na prática, a conciliação permite comparar o valor das vendas com o que deveria ser recebido e verificar se as taxas acordadas com bancos, operadoras de cartão e plataformas de pagamento são aplicadas corretamente. O processo ajuda a detectar diferenças que poderiam passar despercebidas na rotina do negócio e oferece mais transparência sobre os recursos que entram e saem do caixa.

Uma pesquisa realizada pela ExBônus com os clientes apontou que 50,79% dos participantes não acreditam que pagam as melhores taxas do mercado. As ferramentas da fintech permitem analisar as condições negociadas com bancos, operadoras de cartão e plataformas de pagamento, além de identificar possíveis divergências e oportunidades de economia. Durante a Superminas, as empresas que visitarem o estande do Grupo EDJ para conhecer os serviços terão direito a dois meses gratuitos de conciliação financeira.

Segundo Antônio Carlos Rodrigues, CEO da ExBônus, a proposta é oferecer ferramentas que ajudem os empreendedores a compreender melhor a saúde financeira de seus negócios. “Nosso objetivo é ir além da realização dos pagamentos. Queremos que o empresário tenha mais clareza sobre as taxas que paga, os valores que recebe e as oportunidades que pode aproveitar para melhorar seus resultados. A transparência é fundamental para que ele tome decisões mais seguras e tenha maior controle sobre o próprio negócio”, afirma.

Análise das operações financeiras

O Raio-X da Economia analisa as condições comerciais e financeiras do estabelecimento para identificar possibilidades de redução de custos. A ferramenta compara as taxas negociadas com bancos, operadoras de cartão e plataformas de pagamento com referências de mercado, permitindo avaliar se os valores cobrados correspondem às condições contratadas.

A análise também considera a situação dos recebíveis, com informações sobre valores liberados, bloqueados, pendentes ou não recebidos. Esses dados ajudam o empresário a acompanhar as movimentações financeiras e verificar possíveis inconsistências.

“Um dos principais desafios dos comerciantes é saber o que acontece com o dinheiro depois que a venda é realizada. Conferir taxas, antecipações e recebimentos, além de identificar possíveis divergências, exige tempo e controle, especialmente nos negócios que não contam com uma estrutura financeira dedicada. Com a ExBônus, queremos dar mais visibilidade a essas operações e ajudar o empresário a identificar cobranças indevidas, valores pendentes e oportunidades de economia, para que tome decisões com mais segurança e melhore a rentabilidade do negócio”, afirma Antônio Carlos Rodrigues.

Soluções financeiras para o varejo

A ExBônus integra o Grupo EDJ, holding que atua no setor de distribuição e investe em atividades complementares à cadeia de abastecimento. O grupo reúne seis empresas: P&P Distribuidora, Avante Distribuidora, Sima, Lyra, ExBônus e AMO, sua marca própria. As operações abrangem distribuição de alimentos, bebidas, produtos de higiene, limpeza e beleza, logística, tecnologia, inteligência comercial e soluções financeiras.

Fundada há 29 anos, a P&P Distribuidora é a principal operação da holding. Criada em 2023, a Avante atua na distribuição de produtos de higiene, limpeza, beleza e bazar. O grupo também conta com a Sima, na área de logística; a Lyra, voltada à tecnologia e inteligência comercial; e a AMO, marca própria. A ExBônus é responsável pela frente de soluções financeiras, com serviços direcionados aos comerciantes.

A apresentação oficial na Superminas marca uma nova etapa para a fintech, que busca conquistar clientes fora da base atendida pelas distribuidoras do grupo. A expectativa é chegar a 10 mil clientes nos próximos dois anos.

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Para Elton Dionísio Júnior, presidente do Grupo EDJ, a iniciativa representa mais um passo na oferta de soluções voltadas às necessidades dos empresários atendidos pela holding. “O Grupo EDJ tem experiência no atendimento ao varejo por meio das distribuidoras P&P e Avante, e a ExBônus vem para oferecer outras soluções aos empresários do setor. Estar na Superminas é uma oportunidade de apresentar esse trabalho, nos aproximar de novos clientes e mostrar o que podemos oferecer para facilitar a gestão dos negócios”, afirma.