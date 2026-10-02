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Brasil x EUA

Abin e PF alertam governo de intervenção dos EUA após fechamento de embaixada

Informações de inteligência sobre possíveis ameaças motivaram alertas de órgãos brasileiros. Interlocutores do Planalto consideram, porém, que o cenário não deve evoluir para medidas mais graves

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RS
Renato Souza
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Renato Souza
Repórter
02/10/2026 17:10

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Agência Brasileira de inteligência (Abin)
Ataque ocorreu entre 2022 e 2023. Itamaraty confirma operação crédito: Antônio Cruz/Agência Brasil

O governo brasileiro acompanha com atenção os desdobramentos de informações sobre possíveis ameaças e movimentações relacionadas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

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De acordo com fontes ouvidas pelo Correio Braziliense, alertas atribuídos à Polícia Federal (PF) e à Agência Brasileira de Inteligência (Abin) apontam para preocupações envolvendo uma possível tentativa de golpe e ameaças relacionadas ao funcionamento da representação diplomática norte-americana.

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Apesar da preocupação com os acontecimentos, fontes do Palácio do Planalto afirmam que a avaliação predominante no governo brasileiro é de que a situação não deverá escalar para um cenário de maior gravidade.

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O Executivo acompanha as informações de inteligência e os reflexos diplomáticos do caso, mantendo atenção sobre eventuais mudanças no cenário.

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