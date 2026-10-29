Thais Carla fala sobre criar as filhas à distância após o fim do casamento

“Foi uma decisão difícil, porque envolve saudade. É uma adaptação muito grande. Levamos em consideração a rotina delas, a escola e a estrutura que já tinham na Bahia. Minha mudança para São Paulo também faz parte do meu trabalho e da construção dessa nova fase. A distância exige organização e presença de outras formas, além dos nossos encontros”, afirmou. Foto: Reprodução / Instagram