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Wine Rock Festival traz Digão do Raimundos em evento gratuito em BH

Encontro na orla da Pampulha celebra a boa música com tributos imperdíveis, carta de vinhos especiais e entrada franca para curtir em família

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
15/10/2026 16:23

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Wine Rock Festival traz Digão do Raimundos em evento gratuito em BH
O palco do Wine Rock Festival em Belo Horizonte recebe bandas para animar o público com rock e boa música, celebrando a união de enogastronomia e shows ao vivo. crédito: Real Fotos

A orla da Lagoa da Pampulha recebe a 2ª edição do Wine Rock Festival no domingo, 18 de outubro, a partir das 14h. O encontro gratuito celebra a união entre enogastronomia e rock and roll em um cenário emblemático de Belo Horizonte.

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Projetado para receber amigos e famílias, o evento proporciona uma experiência ao ar livre no cartão-postal mineiro. O espaço integra opções gastronômicas variadas, praça de alimentação e ambientes de convivência.

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Programação musical

O show principal traz Digão aos palcos da capital mineira. O vocalista e guitarrista do Raimundos apresenta no repertório grandes clássicos de uma das bandas de maior destaque do rock nacional.

O lineup musical do festival conta também com duas homenagens especiais:

  • grupo Lurex, referência em tributo à banda Queen;

  • banda Sinal Vermelho, com repertório dedicado aos sucessos dos Engenheiros do Hawaii.

Bebidas e gastronomia

A estrutura gastronômica busca atender diferentes preferências durante a tarde de shows. O público encontra itens selecionados para a experiência:

Retirada de ingressos

A entrada para o festival é franca. Os participantes devem retirar os ingressos com antecedência pela plataforma Sympla.


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