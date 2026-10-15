Wine Rock Festival traz Digão do Raimundos em evento gratuito em BH
Encontro na orla da Pampulha celebra a boa música com tributos imperdíveis, carta de vinhos especiais e entrada franca para curtir em família
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A orla da Lagoa da Pampulha recebe a 2ª edição do Wine Rock Festival no domingo, 18 de outubro, a partir das 14h. O encontro gratuito celebra a união entre enogastronomia e rock and roll em um cenário emblemático de Belo Horizonte.
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Projetado para receber amigos e famílias, o evento proporciona uma experiência ao ar livre no cartão-postal mineiro. O espaço integra opções gastronômicas variadas, praça de alimentação e ambientes de convivência.
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Programação musical
O show principal traz Digão aos palcos da capital mineira. O vocalista e guitarrista do Raimundos apresenta no repertório grandes clássicos de uma das bandas de maior destaque do rock nacional.
O lineup musical do festival conta também com duas homenagens especiais:
grupo Lurex, referência em tributo à banda Queen;
banda Sinal Vermelho, com repertório dedicado aos sucessos dos Engenheiros do Hawaii.
Bebidas e gastronomia
A estrutura gastronômica busca atender diferentes preferências durante a tarde de shows. O público encontra itens selecionados para a experiência:
carta de vinhos especiais criteriosamente selecionada;
drinks especiais disponíveis ao longo da programação.
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Retirada de ingressos
A entrada para o festival é franca. Os participantes devem retirar os ingressos com antecedência pela plataforma Sympla.