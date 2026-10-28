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INSS nega que vai bloquear aposentadoria de quem não tiver documento com biometria

Segurados não precisam ir às agências para cadastrar biometria nem correm risco de bloqueio imediato: veja as orientações e evite cair em golpes

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
28/10/2026 13:23

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INSS nega que vai bloquear aposentadoria de quem não tiver documento com biometria
Documentos como o Título de Eleitor utilizam biometria para confirmação de identidade, relevante para esclarecimentos do INSS sobre benefícios crédito: Agência Brasil

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) esclareceu, nesta quarta-feira (28/10), que são falsas as informações sobre a necessidade de apresentar documento com biometria até 20 de novembro para evitar o bloqueio do benefício. A exigência é válida apenas para novos pedidos realizados desde 21 de novembro de 2025.

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Dessa forma, o beneficiário não precisa ir até uma agência para fazer o cadastro biométrico. Essa opção sequer existe nos postos do órgão, uma vez que a confirmação de identidade ocorre por meio de bases oficiais do governo. Esse procedimento acontece quando a pessoa solicita documentos públicos como a Carteira de Identidade Nacional (CIN), a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou o título de eleitor, que coletam impressões digitais e a imagem do rosto.

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Exceções à exigência

Nem todas as solicitações protocoladas após 21 de novembro do ano passado necessitam de documento com biometria. A legislação determina exceções para os seguintes grupos:

  • pessoas com mais de 80 anos;

  • migrantes;

  • refugiados e apátridas que atendam às condições previstas;

  • residentes no exterior que apresentem a documentação exigida;

  • pessoas impossibilitadas de se deslocar por mais de 30 dias por motivo de saúde ou deficiência, mediante comprovação médica;

  • residentes em localidades de difícil acesso, conforme os critérios estabelecidos.

Pedidos de salário-maternidade, benefícios por incapacidade e pensão por morte também estão isentos da obrigatoriedade do registro biométrico.

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A biometria facial não substitui a Prova de Vida. A verificação é realizada de maneira automática pelo Instituto por meio de cruzamento de dados. Caso seja necessária alguma ação por parte do beneficiário, a comunicação ocorrerá unicamente pelos canais oficiais do INSS ou do Governo. Não se deve procurar atendimento presencial apenas por conta de mensagens virtuais.

O órgão também alerta sobre tentativas de fraude que usam falsos avisos de suspensão para roubar dados pessoais. O INSS não envia servidores às residências para comprovar vida, não pede senhas, não solicita dados bancários e não exige transferências de dinheiro. É essencial não clicar em links desconhecidos para não ter informações capturadas por páginas falsas.

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Para verificar qualquer informação, o segurado deve buscar os canais oficiais de atendimento: o Meu INSS, a Central Telefônica 135, o portal gov.br/inss e os perfis oficiais nas redes sociais.

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