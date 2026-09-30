Biometria do INSS mudou: saiba como garantir o seu benefício

Aposentados, pensionistas e outros segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) precisam ficar atentos às novas regras de identificação biométrica. O governo federal iniciou uma transição que ampliará o uso da biometria na concessão e manutenção de benefícios, concentrando essa validação na nova Carteira de Identidade Nacional (CIN).

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A principal dúvida de muitos beneficiários é sobre um possível bloqueio de pagamentos. No entanto, a mudança é gradual e não haverá suspensão automática para quem já recebe aposentadoria ou pensão e ainda não possui o novo documento. O cronograma foi pensado para evitar transtornos e dar tempo para que todos se adaptem.

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Quem precisa se adequar agora

A biometria se tornou condição obrigatória para quem está solicitando novos benefícios a partir de maio deste ano. A confirmação de identidade por meios digitais é um passo fundamental para a análise e aprovação dos pedidos, tornando o processo mais seguro contra fraudes. Quando o beneficiário não possui a biometria cadastrada, o INSS concede um prazo de 30 dias para a regularização após o requerimento.

Da mesma forma, aposentados e pensionistas que entrarem em procedimentos de manutenção, revisão ou atualização cadastral poderão ser notificados pelo INSS para regularizar sua identificação. A comunicação será feita diretamente pelo instituto, indicando os passos necessários.

Documentos aceitos na transição

A estratégia do governo é unificar a identificação dos cidadãos na Carteira de Identidade Nacional (CIN). Atualmente, em setembro de 2026, durante o período de transição, diferentes bases de dados oficiais ainda são consultadas. Até 31 de dezembro de 2026, são aceitas as biometrias registradas na própria CIN, na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no título de eleitor (base do TSE) ou no passaporte.

Cronograma para a mudança definitiva

Até 31 de dezembro de 2026: biometrias de CIN, CNH, título de eleitor e passaporte são aceitas para novos cadastros e validações

A partir de 1º de janeiro de 2027: novos cadastros biométricos passam a exigir exclusivamente a CIN. Biometrias já existentes em outras bases continuarão válidas temporariamente

A partir de 1º de janeiro de 2028: a CIN se tornará a única fonte de referência biométrica para todos os procedimentos do INSS, unificando a identificação

Quem está dispensado da obrigatoriedade

Pessoas com mais de 80 anos

Pessoas com dificuldades de locomoção ou que vivem em áreas de difícil acesso, mediante comprovação

Migrantes, refugiados e apátridas

Segurados residentes no exterior Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



