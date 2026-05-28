Assine
overlay
Início Nacional
NOVA IDENTIDADE

Fim do RG: qual o prazo final para emitir a nova Carteira de Identidade Nacional?

Os antigos documentos de identidade têm data de validade para ser substituídos pela CIN; saiba até quando você pode usar seu RG e evite problemas

Publicidade
Carregando...
FS
Flor Sette Camara*
FS
Flor Sette Camara*
Repórter
28/05/2026 17:41 - atualizado em 28/05/2026 17:42

compartilhe

SIGA
×
Fim do RG: qual o prazo final para emitir a nova Carteira de Identidade Nacional?
A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) unifica o registro e tem validade conforme a idade do titular crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Os brasileiros têm até 2032 para substituir o antigo Registro Geral (RG) pela nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). O prazo estabelecido por lei determina que, após essa data, o documento antigo perderá a validade para fins de identificação em todo o território nacional. A emissão do novo modelo já está disponível em todos os estados e no Distrito Federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A nova identidade unifica o número de registro em todo o país, utilizando o cadastro de pessoas físicas (CPF) como identificador único. Antes da mudança, uma mesma pessoa poderia ter diferentes números de RG emitidos em cada estado. A medida visa aumentar a segurança e dificultar fraudes.

Leia Mais

O documento também conta com uma versão digital, que pode ser acessada pelo aplicativo Gov.br após a emissão do modelo físico. Além disso, a CIN possui um QR Code que permite verificar a autenticidade do documento de forma rápida e segura.

Como solicitar a nova identidade

A emissão da CIN é de responsabilidade dos órgãos de identificação de cada estado. Para solicitar a primeira via do novo documento, o cidadão não paga nenhuma taxa. É necessário agendar o atendimento no órgão emissor, embora alguns estados também ofereçam atendimento por ordem de chegada, e apresentar a certidão de nascimento ou de casamento.

Não é mais preciso levar foto 3x4, já que a imagem é capturada no momento do atendimento. O documento físico é impresso em papel-moeda, mas há também a opção em policarbonato (plástico), que pode ter uma taxa de emissão.

A validade da Carteira de Identidade Nacional varia conforme a faixa etária do titular. A regra foi criada para que a foto do documento represente com mais precisão as características da pessoa ao longo da vida. Os prazos são os seguintes:

  • Validade de cinco anos: para pessoas de zero a 12 anos incompletos.

  • Validade de dez anos: para pessoas de 12 a 59 anos.

  • Validade indeterminada: para pessoas a partir de 60 anos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

Tópicos relacionados:

carteira-de-identidade-nacional cin rg

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay