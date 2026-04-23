Como consultar seu benefício do INSS e se proteger contra fraudes
Golpes envolvendo a Previdência são comuns; veja um guia simples para verificar seus dados no portal 'Meu INSS' e garantir que tudo está correto
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Com esquemas de fraudes envolvendo benefícios da Previdência Social cada vez mais sofisticados, criminosos buscam acesso a dados pessoais para desviar pagamentos e contratar empréstimos consignados sem autorização. Diante disso, a verificação regular das informações no portal "Meu INSS" se tornou uma medida de segurança.
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O processo para consultar seus dados pode ser feito totalmente online, tanto pelo computador quanto pelo celular. A plataforma centraliza todas as informações importantes sobre seu benefício, permitindo um acompanhamento detalhado e a rápida identificação de qualquer atividade suspeita.
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Guia para consultar seus dados no Meu INSS
Para verificar as informações do seu benefício, o caminho principal é o site ou aplicativo "Meu INSS" (disponível para Android e iOS). O acesso é feito com a sua conta Gov.br, a mesma utilizada para diversos serviços do governo federal.
Dentro da plataforma, siga estes passos:
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Na tela inicial, procure pela opção “Extrato de Pagamento”, documento que detalha todos os valores recebidos.
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Selecione o período que deseja consultar. É recomendável verificar os últimos meses para ter uma visão completa.
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Analise todas as informações do extrato, como o valor bruto do benefício, os descontos aplicados e o valor líquido depositado.
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Confira também a instituição bancária e a agência onde o pagamento foi realizado. Verifique se os dados correspondem à sua conta.
O que verificar para identificar fraudes?
Ao analisar seu extrato, fique atento a alguns pontos que podem indicar atividades fraudulentas. A principal ocorrência são os empréstimos consignados não solicitados. Verifique se há algum desconto no seu pagamento com a descrição de "empréstimo" ou "consignado" que você não reconhece.
Outros sinais de alerta incluem:
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Alteração nos seus dados bancários sem a sua permissão.
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Redução inesperada no valor do benefício sem uma justificativa clara.
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Mudanças em suas informações de contato, como telefone ou endereço.
Dicas para se proteger de golpes
Além de monitorar seus dados, algumas práticas ajudam a evitar que você se torne uma vítima. Nunca compartilhar sua senha do portal Gov.br ou dados pessoais por telefone, WhatsApp ou e-mail, o INSS não entra em contato pro esses meios. Mantenha sua senha forte e atualizada, utilizando uma combinação de letras, números e símbolos.
Sempre utilize os canais oficiais para qualquer tipo de serviço ou consulta: o site gov.br/meuinss, o aplicativo "Meu INSS" ou o telefone 135 (com atendimento de segunda a sábado, das 7h às 22h). Caso identifique qualquer irregularidade, entre em contato com a Previdência e registre um boletim de ocorrência na polícia.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria