Como consultar seu benefício do INSS e se proteger contra fraudes

Com esquemas de fraudes envolvendo benefícios da Previdência Social cada vez mais sofisticados, criminosos buscam acesso a dados pessoais para desviar pagamentos e contratar empréstimos consignados sem autorização. Diante disso, a verificação regular das informações no portal "Meu INSS" se tornou uma medida de segurança.

O processo para consultar seus dados pode ser feito totalmente online, tanto pelo computador quanto pelo celular. A plataforma centraliza todas as informações importantes sobre seu benefício, permitindo um acompanhamento detalhado e a rápida identificação de qualquer atividade suspeita.

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Guia para consultar seus dados no Meu INSS

Para verificar as informações do seu benefício, o caminho principal é o site ou aplicativo "Meu INSS" (disponível para Android e iOS). O acesso é feito com a sua conta Gov.br, a mesma utilizada para diversos serviços do governo federal.

Dentro da plataforma, siga estes passos:

Na tela inicial, procure pela opção “Extrato de Pagamento”, documento que detalha todos os valores recebidos. Selecione o período que deseja consultar. É recomendável verificar os últimos meses para ter uma visão completa. Analise todas as informações do extrato, como o valor bruto do benefício, os descontos aplicados e o valor líquido depositado. Confira também a instituição bancária e a agência onde o pagamento foi realizado. Verifique se os dados correspondem à sua conta.

O que verificar para identificar fraudes?

Ao analisar seu extrato, fique atento a alguns pontos que podem indicar atividades fraudulentas. A principal ocorrência são os empréstimos consignados não solicitados. Verifique se há algum desconto no seu pagamento com a descrição de "empréstimo" ou "consignado" que você não reconhece.

Outros sinais de alerta incluem:

Alteração nos seus dados bancários sem a sua permissão.

Redução inesperada no valor do benefício sem uma justificativa clara.

Mudanças em suas informações de contato, como telefone ou endereço.

Dicas para se proteger de golpes

Além de monitorar seus dados, algumas práticas ajudam a evitar que você se torne uma vítima. Nunca compartilhar sua senha do portal Gov.br ou dados pessoais por telefone, WhatsApp ou e-mail, o INSS não entra em contato pro esses meios. Mantenha sua senha forte e atualizada, utilizando uma combinação de letras, números e símbolos.

Sempre utilize os canais oficiais para qualquer tipo de serviço ou consulta: o site gov.br/meuinss, o aplicativo "Meu INSS" ou o telefone 135 (com atendimento de segunda a sábado, das 7h às 22h). Caso identifique qualquer irregularidade, entre em contato com a Previdência e registre um boletim de ocorrência na polícia.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria