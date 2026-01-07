Prova de vida do INSS em 2026: veja quem precisa fazer e como funciona

A prova de vida para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 2026 segue um modelo automático, eliminando a necessidade de comparecimento presencial para a maioria dos milhões de beneficiários. Desde 2023, a responsabilidade pela comprovação é do próprio INSS, que realiza o procedimento por meio do cruzamento de informações de diversas bases de dados do governo para facilitar a vida dos segurados e evitar fraudes.

Essa verificação acontece de forma contínua. O INSS busca por registros de interações do cidadão com serviços públicos e privados nos meses seguintes ao último aniversário. Se uma atividade for identificada nesse período, a prova de vida é validada automaticamente, sem que o segurado precise fazer nada.

Vale destacar que, seguindo a tendência de 2025, o INSS tem mantido a política de não bloquear benefícios sem prévia notificação e esgotamento de todas as vias de comprovação automática.

O sistema considera uma ampla variedade de ações como comprovação de que o beneficiário está vivo. Manter o cadastro atualizado e interagir com serviços oficiais é o suficiente para garantir a renovação do benefício.

Algumas das principais atividades que contam como prova de vida são:

Acessar o aplicativo Meu INSS ou outros aplicativos do ecossistema Gov.br com o selo ouro, que exigem reconhecimento facial.

Realizar um empréstimo consignado com reconhecimento biométrico.

Receber o pagamento do benefício com biometria em um caixa eletrônico.

Fazer atualizações no Cadastro Único (CadÚnico).

Votar nas eleições.

Emitir ou renovar documentos como passaporte, carteira de motorista ou carteira de trabalho.

E se meus dados não forem encontrados?

Caso o INSS não consiga localizar nenhum registro de atividade do beneficiário durante o período de apuração, será enviada uma notificação. O aviso pode chegar por meio do aplicativo Meu INSS, da Central 135 ou por um comunicado no banco onde o pagamento é depositado.

A partir do recebimento da notificação, o segurado terá um prazo para regularizar a situação. Nesse caso, será preciso realizar alguma das atividades que constam na base de dados do governo ou, como último recurso, ir a uma agência bancária para fazer a comprovação presencialmente.

Qual o risco de não fazer a prova de vida?

O segurado que for notificado e não regularizar a situação dentro do prazo estabelecido terá o pagamento bloqueado. Se a pendência não for resolvida, o benefício pode ser suspenso permanentemente. Por isso, é fundamental manter os dados de contato, como telefone e e-mail, sempre atualizados no Meu INSS para garantir o recebimento de qualquer comunicação oficial. O INSS também pode enviar comunicações por SMS ou e-mail cadastrados.

