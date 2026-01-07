Assine
Prova de vida do INSS em 2026: veja quem precisa fazer e como funciona

O procedimento agora é feito por cruzamento de dados, mas alguns beneficiários ainda podem ser convocados; entenda as novas regras para não ter o benefício bloqueado

07/01/2026 15:50

Prova de vida do INSS em 2026: veja quem precisa fazer e como funciona
A interação digital simplifica a prova de vida do INSS para milhões de aposentados e pensionistas, como previsto para 2026. crédito: pch.vector/ Freepik

A prova de vida para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 2026 segue um modelo automático, eliminando a necessidade de comparecimento presencial para a maioria dos milhões de beneficiários. Desde 2023, a responsabilidade pela comprovação é do próprio INSS, que realiza o procedimento por meio do cruzamento de informações de diversas bases de dados do governo para facilitar a vida dos segurados e evitar fraudes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Essa verificação acontece de forma contínua. O INSS busca por registros de interações do cidadão com serviços públicos e privados nos meses seguintes ao último aniversário. Se uma atividade for identificada nesse período, a prova de vida é validada automaticamente, sem que o segurado precise fazer nada.

Vale destacar que, seguindo a tendência de 2025, o INSS tem mantido a política de não bloquear benefícios sem prévia notificação e esgotamento de todas as vias de comprovação automática.

O sistema considera uma ampla variedade de ações como comprovação de que o beneficiário está vivo. Manter o cadastro atualizado e interagir com serviços oficiais é o suficiente para garantir a renovação do benefício.

Algumas das principais atividades que contam como prova de vida são:

  • Acessar o aplicativo Meu INSS ou outros aplicativos do ecossistema Gov.br com o selo ouro, que exigem reconhecimento facial.

  • Realizar um empréstimo consignado com reconhecimento biométrico.

  • Receber o pagamento do benefício com biometria em um caixa eletrônico.

  • Fazer atualizações no Cadastro Único (CadÚnico).

  • Votar nas eleições.

  • Emitir ou renovar documentos como passaporte, carteira de motorista ou carteira de trabalho.

E se meus dados não forem encontrados?

Caso o INSS não consiga localizar nenhum registro de atividade do beneficiário durante o período de apuração, será enviada uma notificação. O aviso pode chegar por meio do aplicativo Meu INSS, da Central 135 ou por um comunicado no banco onde o pagamento é depositado.

A partir do recebimento da notificação, o segurado terá um prazo para regularizar a situação. Nesse caso, será preciso realizar alguma das atividades que constam na base de dados do governo ou, como último recurso, ir a uma agência bancária para fazer a comprovação presencialmente.

Qual o risco de não fazer a prova de vida?

O segurado que for notificado e não regularizar a situação dentro do prazo estabelecido terá o pagamento bloqueado. Se a pendência não for resolvida, o benefício pode ser suspenso permanentemente. Por isso, é fundamental manter os dados de contato, como telefone e e-mail, sempre atualizados no Meu INSS para garantir o recebimento de qualquer comunicação oficial. O INSS também pode enviar comunicações por SMS ou e-mail cadastrados.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

overflay