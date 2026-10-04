Elmano vence Ciro no 1º turno e é reeleito governador do Ceará

Elmano de Freitas (PT) foi reeleito governador do Ceará no primeiro turno das eleições de 2026. Neste domingo (4/10), o petista recebeu 52,88% dos votos válidos até a atualização das 21h10 (96,86% de apuração) e terminou a disputa à frente de Ciro Gomes (PSDB), que teve 46,52%.

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Com o resultado, a eleição para o governo do Ceará foi definida já na primeira etapa. Elmano alcançou a maioria absoluta dos votos válidos e não haverá segundo turno no estado.

Ceará: percentual de votos válidos por candidato no 1º turno*

Elmano de Freitas (PT): 52,88%

Ciro Gomes (PSDB): 46,52%

Delegado Huggo (Missão): 0,32%

Vera Lúcia (Novo): 0,11%

Serley Leal (UP): 0,08%

Zé Batista (PSTU): 0,04%

Danilo Soares (Democrata): 0,02%

Ieri Braga (PCO): 0,01%

*Até a atualização mais recente desta reportagem

Como foi a disputa pelo governo do Ceará?

A eleição de 2026 marcou o retorno de Ciro Gomes à disputa pelo governo do Ceará. O político já havia comandado o estado entre 1991 e 1994 e voltou a concorrer ao cargo pelo PSDB. Do outro lado, Elmano buscava a continuidade no Palácio da Abolição após ser eleito governador em 2022.

O confronto entre os dois ganhou destaque ao longo da campanha. Pesquisas divulgadas em setembro mostravam uma disputa próxima entre Elmano e Ciro, com diferenças que variavam de acordo com o instituto e dentro das respectivas margens de erro.

O Ceará tinha 6.998.494 eleitores aptos a votar em 2026.

Quem é Elmano de Freitas?

Natural de Baturité, Elmano de Freitas, 55 anos, é advogado. Antes de chegar ao governo estadual, foi deputado estadual e secretário municipal de Educação de Fortaleza.

Em 2022, foi eleito governador do Ceará no primeiro turno, com 54,02% dos votos válidos. Quatro anos depois, voltou às urnas para disputar - e conquistar - a reeleição.

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Resultado da eleição

Com mais de 50% dos votos válidos, Elmano encerrou a disputa pelo governo cearense neste domingo. O novo mandato terá início em 1º de janeiro de 2027 e seguirá até 31 de dezembro de 2030.