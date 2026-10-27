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Anvisa proíbe venda de picolé com melatonina e suplemento de proteína

Ingredientes do produto, a melatonina e o inositol, foram autorizados apenas para uso em suplementos alimentares e em composto líquido pronto para consumo (inositol)

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Luiz Claudio Ferreira - Repórter da Agência Brasil
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Luiz Claudio Ferreira - Repórter da Agência Brasil
Repórter
27/10/2026 10:15

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A Anvisa determinou o recolhimento de um lote de coco ralado da marca Casa de Mãe após identificar níveis de dióxido de enxofre acima do permitido. A medida atinge o lote 13/25, com validade até 17 de setembro de 2026. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (28).
A Anvisa determinou o recolhimento de um lote de coco ralado da marca Casa de Mãe após identificar níveis de dióxido de enxofre acima do permitido. A medida atinge o lote 13/25, com validade até 17 de setembro de 2026. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (28). crédito: Marcelo Camargo Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu, nessa segunda (26), recolher e proibir a comercialização de dois produtos alimentícios, um picolé e um suplemento, por conterem ingredientes que não passaram por avaliação de segurança. 

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O Picolé Bentô Gelatos Magnésio + Inositol Relief 3.0., fabricado pela empresa ABB Gelateria Ltda, está proibido porque ingredientes do produto, a melatonina e o inositol, foram autorizados apenas para uso em suplementos alimentares e em composto líquido pronto para consumo (inositol). 

A Anvisa determinou ainda o recolhimento do produto Body Strong Protein, sabor cacau, da marca Equaliv. fabricado pela Althaia S.A Indústria Farmacêutica. 

O suplemento alimentar contém peptistrong, que é uma proteína de fava hidrolisada, ingrediente que não passou, segundo a Anvisa, por avaliação de segurança para uso em alimentos. 

Na decisão, a Anvisa explica que houve publicidade irregular com a veiculação de alegações terapêuticas de "prevenção de sarcopenia" e "suporte nutricional para preservação da massa magra em pessoas que usam canetas emagrecedora (GLP-1)".

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Como não houve ausência de regularização sanitária, a Anvisa suspendeu também a fabricação, a venda, a distribuição, a propaganda e o uso do produto.

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