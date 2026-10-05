IA agêntica amplia inteligência nas compras de R$ 1 trilhão

A aplicação de inteligência artificial às compras públicas começa a avançar para além da localização e análise de editais. Novas arquiteturas passam a combinar grandes volumes de dados, agentes especializados, relacionamentos entre empresas e órgãos, monitoramento e modelos preditivos para acompanhar diferentes etapas do mercado público. No Brasil, as contratações homologadas no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) alcançaram R$ 1 trilhão em 2025, distribuídas em mais de 1 milhão de compras, segundo dados divulgados pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

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A mudança acompanha um movimento internacional em direção à chamada inteligência artificial agêntica. Relatório publicado pelo World Economic Forum em abril de 2026 descreve esses sistemas como capazes de executar fluxos de trabalho compostos por múltiplas etapas e aponta seu potencial de aplicação em governos, desde que acompanhados por mecanismos de governança, rastreabilidade e supervisão.

Nesse cenário, a brasileira Olhary vem desenvolvendo uma plataforma de inteligência aplicada ao mercado público que reúne busca, investigação de empresas, monitoramento, análise de preços, geração de dossiês e modelos de previsão. Dados internos da companhia mostram que a plataforma alcançou 350 usuários cadastrados, recebeu 75 novos cadastros nos últimos 30 dias e registrou 165 pessoas ativas nos sete dias anteriores a 3 de outubro. A lista de espera reunia outras 279 pessoas na mesma data.

A arquitetura também começa a ampliar o número de funções utilizadas pelos usuários. O ambiente registra atividades em busca de oportunidades, chat, investigação, monitoramento, dossiês e previsões. A estrutura administrativa contempla ainda módulos de inteligência sobre concorrentes, auditoria, integração via API, notificações e uma camada de análise relacional denominada internamente God Eye, destinada a investigar conexões entre informações presentes nas bases consultadas.

A estratégia aproxima a Olhary de uma nova geração internacional de plataformas voltadas à inteligência B2G. Empresas como Deltek GovWin, GovSpend e Stotles vêm incorporando inteligência artificial, sinais anteriores aos editais, análise de concorrentes e integração de dados aos processos comerciais de organizações que vendem para governos. A Stotles, por exemplo, utiliza documentos estratégicos, contratos próximos do vencimento e outros sinais para identificar intenção de compra antes da publicação formal de uma oportunidade.

A proposta da Olhary é desenvolver essa abordagem a partir da infraestrutura brasileira de dados públicos. O PNCP já disponibiliza informações de planejamento, contratos, atas, editais e Planos de Contratações Anuais, além de APIs e bases abertas. A companhia trabalha para relacionar esses registros com históricos de fornecedores, empresas, preços, órgãos compradores e padrões de contratação, permitindo que diferentes agentes de inteligência artificial analisem o mesmo mercado sob perspectivas específicas.



“A intenção não é construir apenas outro buscador de editais. O objetivo é criar uma infraestrutura de inteligência sobre o mercado público. Uma contratação deixa sinais muito antes do edital e continua produzindo informações depois da assinatura do contrato. Quando esses dados são relacionados, agentes especializados podem ajudar empresas a compreender o mercado como um sistema, e não como uma sequência de documentos isolados”, afirma Tiago Mascarenhas, fundador da Olhary.

A próxima etapa inclui ampliar os modelos preditivos, as integrações por API e o uso de agentes especializados. A companhia também pretende permitir que informações e sinais identificados pela plataforma sejam incorporados a sistemas externos, como CRMs, ferramentas de análise e aplicações desenvolvidas por parceiros. A estratégia acompanha um mercado internacional no qual empresas especializadas começam a transformar dados de contratação pública em infraestrutura para inteligência comercial e tomada de decisão.

Sobre a Olhary

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A Olhary é uma empresa brasileira de tecnologia dedicada à inteligência aplicada ao mercado público. A plataforma utiliza dados oficiais, inteligência artificial, agentes especializados e análise relacional para investigar oportunidades, empresas, fornecedores, órgãos públicos, contratos, preços e padrões de contratação.